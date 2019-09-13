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Оборонные расходы ЕС недостаточны для его амбиций – отчет

Цель ЕС по увеличению расходов на оборону до 22,5 млрд евро в течение следующего десятилетия недостаточна для амбиций блока в оборонном секторе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом говорится в ежегодном обзорном документе Европейской счетной палаты.

Если ЕС попытается защитить себя без помощи своего большого союзника по НАТО, США, "ожидается, что для преодоления текущего разрыва в возможностях потребуются инвестиции в несколько сотен миллиардов евро", - подчеркивается в докладе.

"Значительные и несогласованные сокращения оборонных бюджетов стран-членов, наряду с недостаточным инвестированием, повлияли на их военный потенциал", - подчеркивается в документе.


Юхан Партс, бывший премьер-министр Эстонии, член Европейской счетной палаты, назвал несоответствие между амбициями и предлагаемыми ресурсами "огромным".

Вместе с тем Великобритания, на долю которой приходится четверть общих оборонных расходов ЕС, готовится покинуть блок, что сделает разрыв между амбициями и затратами еще больше.
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