



Напомним, он находится в хороших отношениях с Александром Лукашенко и его старшим сыном Виктором. Так, Лукашенко с семьей несколько раз гостил у принца, отдыхая в ОАЭ.





Кроме этого, шейх возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Там начинают строить большой многофункциональный комплекс с отелем и казино.





- В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть, - сказал на встрече с шейхом Александр Лукашенко. - Тем более лето, да и начало осени у вас с нашей точки зрения времена жестокие - под 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Беларуси. Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.





Речь идет об огромном земельном участке в Логойском районе - между деревнями Заколюжье и Лавники . Площадь участка - 32 квадратных километра. Его назначение - для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.





Участок обнесли высоким забором с колючей проволокой, периметр внутри патрулирует охрана, внутрь никого не пускают. Местные жители говорят, что туда из Прибалтики завезли несколько сотен оленей и косуль, и периодически устраивают охоту.









накануне визита из ОАЭ в Минск прилетел огромный транспортный самолет, внутри которого находилось два vip-вертолета. Огромный Ан-124 принадлежит арабской транспортной компании Maximus Air Cargo. По данным «Комсомолки», было два прилета: 7 и 9 сентября. Поедет ли туда охотиться арабский шейх пока неизвестно. Однако « Комсомолке » стал известен интересный факт:

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А два привезенных вертолета - модели Agusta-Westland AW-139 - точно такой же недавно появился в распоряжении Александра Лукашенко. Оба вертолета в vip-комплектации принадлежат ВВС ОАЭ и используются для перевозки руководства страны и членов правящей семьи. Оба вертолета в vip-комплектации принадлежат ВВС ОАЭ и используются для перевозки руководства страны и членов правящей семьи.





Поговаривают, что вертолеты привезли для использования в охоте. Однако официальных подтверждений этому пока нет.