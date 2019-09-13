Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Находящийся под санкциями Дмитрий Павличенко стал дедом

Как стало известно «Белорусскому партизану», не так давно у скандального экс-командира воинской части 3214, экс-командира СОБРа родилась внучка.

Сын Павличенко Артем, который до недавнего времени был командиром 2-го взвода роты разведки воинской части 3214, женился и стал отцом.



Чем сегодня занимается Дмитрий Павличенко, которого подозревают в причастности к исчезновениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолий Красовского и Дмитрия Завадского?

На некоторых сайтах сообщалось, что у него есть какой-то неофициальный бизнес. Но официально он по-прежнему возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», занимается трудоустройством бывших сотрудников спецподразделений.


Напомним, в начале года Евросоюз и США вновь продлили оставшиеся санкции в отношении Беларуси – действующий с 2011 года запрет на поставку оружия в страну и сохраняющийся с 2004 года запрет на въезд в ЕС в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых на Западе подозревает в причастности к похищению политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах.

Все остальные санкции, в том числе в отношении 170 официальных лиц, среди которых был и Александр Лукашенко, были сняты в 2016 году.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru