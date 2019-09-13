Находящийся под санкциями Дмитрий Павличенко стал дедом
Как стало известно «Белорусскому партизану», не так давно у скандального экс-командира воинской части 3214, экс-командира СОБРа родилась внучка.
Сын Павличенко Артем, который до недавнего времени был командиром 2-го взвода роты разведки воинской части 3214, женился и стал отцом.
Чем сегодня занимается Дмитрий Павличенко, которого подозревают в причастности к исчезновениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолий Красовского и Дмитрия Завадского?
На некоторых сайтах сообщалось, что у него есть какой-то неофициальный бизнес. Но официально он по-прежнему возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», занимается трудоустройством бывших сотрудников спецподразделений.
Напомним, в начале года Евросоюз и США вновь продлили оставшиеся санкции в отношении Беларуси – действующий с 2011 года запрет на поставку оружия в страну и сохраняющийся с 2004 года запрет на въезд в ЕС в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых на Западе подозревает в причастности к похищению политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах.
Все остальные санкции, в том числе в отношении 170 официальных лиц, среди которых был и Александр Лукашенко, были сняты в 2016 году.
"Белорусский партизан"
16:21 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».