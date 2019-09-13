



Александр Класковский. Тому есть несколько причин, пишет политический обозреватель





Масса, некогда любившая Лукашенко за видимый прогресс в плане чарки и шкварки, сейчас разочарована и недовольна. Широкой публике неизвестны результаты закрытых социологических исследований, что кладутся на стол президента, но о них может косвенно говорить недавняя фраза Лукашенко (тоже при кадровых назначениях), что «уж не умирает народ от любви к нам».





Да и этот вот страх дестабилизации, который проговаривается раз за разом, — не плачевными ли рейтингами из закрытых соцопросов он навевается и подогревается?





Далее, отнюдь не развязаны узлы противоречий в отношениях с Россией. Вот министр финансов Максим Ермолович поведал, что в рамках программы углубления интеграции, парафированной 6 сентября двумя премьерами, вопрос компенсации Беларуси за российский налоговый маневр не решен. Потому белорусский бюджет на будущий год будет «достаточно жесткий».





А ведь Минск пошел на согласование этой программы и разработку дорожных карт к ней именно в надежде удачно решить вопросы нефти, газа, кредитов. Но Кремль, вероятно, хочет держать союзника на крючке, давать морковки только по мере выполнения пунктов «углубленной интеграции».





Недовольство Лукашенко уже прорвалось на днях в Бресте, где он даже глухо пригрозил Москве, что займет две ветки нефтепровода «Дружба» (по которому сейчас идет в Европу российская нефть) под прокачку альтернативной нефти реверсом через Польшу.





Если союзники снова начнут бодаться, то президентская кампания будущего года может и впрямь оказаться веселенькой. Так было в 2010-м, когда Москва откровенно "мочила" белорусского официального лидера черным пиаром («Крестных батек» российского НТВ Лукашенко сам потом не раз вспоминал незлым, тихим словом).









Ну, а самая главная причина фобий белорусского руководства кроется в психологии авторитаризма. Выборы априори рассматриваются как покушение на святое. Отсюда — рефреном звучащий мотив про подкопы неких таинственных врагов.





Выборы — это период, когда даже дремотного обывателя может осенить: елки зеленые, так это же инструмент, которым в нормальном мире меняют надоевших персонажей наверху. Как украинцы вон взяли да и показали норов — выбрали того, кого кое-кто презрительно именовал клоуном.





Выборы — это тот момент, когда заматеревшую власть, которая вросла в свой царственный статус, начинает подташнивать даже от легкой турбулентности, даже от видимости альтернативы.





И даже в малолюдных оппозиционных пикетах, жалких крохах эфирного времени для кандидатов мерещится "вакханалия", через которую хорошо бы побыстрее проскочить.