Класковский: Выборы - это тот момент, когда заматеревшую власть начинает подташнивать
Хотя парламентская кампания разворачивается без особых эксцессов, Александр Лукашенко снова употребил смачное словечко «вакханалия».
Тому есть несколько причин, пишет политический обозреватель Александр Класковский.
Масса, некогда любившая Лукашенко за видимый прогресс в плане чарки и шкварки, сейчас разочарована и недовольна. Широкой публике неизвестны результаты закрытых социологических исследований, что кладутся на стол президента, но о них может косвенно говорить недавняя фраза Лукашенко (тоже при кадровых назначениях), что «уж не умирает народ от любви к нам».
Да и этот вот страх дестабилизации, который проговаривается раз за разом, — не плачевными ли рейтингами из закрытых соцопросов он навевается и подогревается?
Далее, отнюдь не развязаны узлы противоречий в отношениях с Россией. Вот министр финансов Максим Ермолович поведал, что в рамках программы углубления интеграции, парафированной 6 сентября двумя премьерами, вопрос компенсации Беларуси за российский налоговый маневр не решен. Потому белорусский бюджет на будущий год будет «достаточно жесткий».
А ведь Минск пошел на согласование этой программы и разработку дорожных карт к ней именно в надежде удачно решить вопросы нефти, газа, кредитов. Но Кремль, вероятно, хочет держать союзника на крючке, давать морковки только по мере выполнения пунктов «углубленной интеграции».
Недовольство Лукашенко уже прорвалось на днях в Бресте, где он даже глухо пригрозил Москве, что займет две ветки нефтепровода «Дружба» (по которому сейчас идет в Европу российская нефть) под прокачку альтернативной нефти реверсом через Польшу.
Если союзники снова начнут бодаться, то президентская кампания будущего года может и впрямь оказаться веселенькой. Так было в 2010-м, когда Москва откровенно "мочила" белорусского официального лидера черным пиаром («Крестных батек» российского НТВ Лукашенко сам потом не раз вспоминал незлым, тихим словом).
Ну, а самая главная причина фобий белорусского руководства кроется в психологии авторитаризма. Выборы априори рассматриваются как покушение на святое. Отсюда — рефреном звучащий мотив про подкопы неких таинственных врагов.
Выборы — это период, когда даже дремотного обывателя может осенить: елки зеленые, так это же инструмент, которым в нормальном мире меняют надоевших персонажей наверху. Как украинцы вон взяли да и показали норов — выбрали того, кого кое-кто презрительно именовал клоуном.
Выборы — это тот момент, когда заматеревшую власть, которая вросла в свой царственный статус, начинает подташнивать даже от легкой турбулентности, даже от видимости альтернативы.
И даже в малолюдных оппозиционных пикетах, жалких крохах эфирного времени для кандидатов мерещится "вакханалия", через которую хорошо бы побыстрее проскочить.
15:55 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».