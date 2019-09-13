Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Семинар для руководителей избиркомов как особо секретная операция

11 сентября гродненский наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Роман Юргель письменно обратился в организационно-кадровое управление Гродненского облисполкома и в областную ТИК с заявлением, чтобы ему разрешили присутствовать на семинаре для руководства ОИК, областной ТИК и руководителей по организационной работе райисполкомов Гродненской области и администраций Гродно, который проводит ЦИК.

Роман Юргель получил отрицательные ответы. Оргуправление мотивирует свой отказ тем, что он  "... не является членом избирательных комиссий, представителем местных исполнительных и распорядительных органов. Другие лица для участия в семинаре не приглашаются".

А областная ТИК за подписью секретаря Игоря Зайко ответила, что «... семинар организуется Гродненским облисполкомом. Категории приглашаемых на семинар определялись Гродненским облисполкомом".

Роман Юргель говорит: "Получается какой-то замкнутый круг, какие-то коллизии и пробелы в избирательном законодательстве со стороны ЦИК и нежелание эту ситуацию исправлять. Хотя согласно статье 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь выборы проводятся открыто и гласно".

12 сентября в закрытом режиме, секретарь ЦИК Елена Дмухайло провела семинар с руководителями областной и окружных избирательных комиссий, представителями Гродненского горисполкома, райисполкомов, администраций районов города Гродно. 

Какие вопросы по организации и проведению выборов на семинаре рассматривались, осталось тайной и скрытым от наблюдателей, граждан и избирателей. Если это процесс открытый, то что там было скрывать от общественности? Выходит, было что скрывать...

Напомним, что накануне проведения семинаров РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратился в Центральную комиссию за разъяснениями. 

На что председатель ЦИК Лидия Ермошина 10 сентября сообщила правозащитникам, что "требование об открытом и гласным проведении выборов, содержащее указанный в обращении статью 13 Избирательного кодекса, не предусматривает тотального присутствия наблюдателей на всех мероприятиях, проводимых в ходе подготовки к выборам".


А поскольку, семинары и совещания для организаторов выборов являются рабочими мероприятиями, проведение которых обеспечивают областные, Минский городской исполнительные комитеты в своих помещениях, то Центральная комиссия не вмешивается в эту деятельность.

Ранее наблюдатели не смогли попасть на аналогичные семинары в Могилеве, Витебске и Минске.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru