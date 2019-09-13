Семинар для руководителей избиркомов как особо секретная операция
11 сентября гродненский наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Роман Юргель письменно обратился в организационно-кадровое управление Гродненского облисполкома и в областную ТИК с заявлением, чтобы ему разрешили присутствовать на семинаре для руководства ОИК, областной ТИК и руководителей по организационной работе райисполкомов Гродненской области и администраций Гродно, который проводит ЦИК.
Роман Юргель получил отрицательные ответы. Оргуправление мотивирует свой отказ тем, что он "... не является членом избирательных комиссий, представителем местных исполнительных и распорядительных органов. Другие лица для участия в семинаре не приглашаются".
А областная ТИК за подписью секретаря Игоря Зайко ответила, что «... семинар организуется Гродненским облисполкомом. Категории приглашаемых на семинар определялись Гродненским облисполкомом".
Роман Юргель говорит: "Получается какой-то замкнутый круг, какие-то коллизии и пробелы в избирательном законодательстве со стороны ЦИК и нежелание эту ситуацию исправлять. Хотя согласно статье 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь выборы проводятся открыто и гласно".
12 сентября в закрытом режиме, секретарь ЦИК Елена Дмухайло провела семинар с руководителями областной и окружных избирательных комиссий, представителями Гродненского горисполкома, райисполкомов, администраций районов города Гродно.
Какие вопросы по организации и проведению выборов на семинаре рассматривались, осталось тайной и скрытым от наблюдателей, граждан и избирателей. Если это процесс открытый, то что там было скрывать от общественности? Выходит, было что скрывать...
Напомним, что накануне проведения семинаров РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратился в Центральную комиссию за разъяснениями.
На что председатель ЦИК Лидия Ермошина 10 сентября сообщила правозащитникам, что "требование об открытом и гласным проведении выборов, содержащее указанный в обращении статью 13 Избирательного кодекса, не предусматривает тотального присутствия наблюдателей на всех мероприятиях, проводимых в ходе подготовки к выборам".
А поскольку, семинары и совещания для организаторов выборов являются рабочими мероприятиями, проведение которых обеспечивают областные, Минский городской исполнительные комитеты в своих помещениях, то Центральная комиссия не вмешивается в эту деятельность.
Ранее наблюдатели не смогли попасть на аналогичные семинары в Могилеве, Витебске и Минске.
Источник: spring96.org
15:43 13/09/2019
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