Арабский друг Лукашенко приехал посмотреть на свои охотничьи угодья?
Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на переговорах с Александром Лукашенко выразил слова особой благодарности за радушие и теплый прием, оказанные ему в стране
"Сказать просто спасибо недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан. Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома", - заявил наследный принц.
В свою очередь Лукашенко заявил, что уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Нас связывают давние добрые отношения, более того - дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси", - подчеркнул он.
Лукашенко констатировал, что между двумя странами, будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов.
"Думаю, наши отношения будут развиваться в таком же дружеском направлении. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговля. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении", - сказал он
"Мы найдем направления нашего сотрудничества. Тем более что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это первый визит в Беларусь наследного принца.
"Вы только что сказали, что вам понравилось в Беларуси и понравились наши люди. В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ. - Прим. ред.) с нашей точки зрения времена жестокие - под 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Беларуси", - сказал Лукашенко.
"Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом", - добавил Лукашенко.
Напомним, Лукашенко отдал ОАЭ огромный участок земли в Логойском районе. Местные жители возмущены, что из-за этого они не могут пойти ни в лес, ни на реку, но ничего сделать не могут.
"Белорусский партизан"
14:58 13/09/2019
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