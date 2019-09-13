Что за бред! Селфи на избирательном участке - под запретом

Такой ответ дала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на запрос потенциального кандидата в депутаты Ильи Добротвора (инициативная группа претендента зарегистрирована в Логойском избирательном округе No75).





При этом глава ЦИК признает, что вопросы относительно того, "вправе ли избиратель на участке для голосования фотографировать себя, членов своей семьи, а также выданный ему бюллетень избирательным законодательством не урегулированы".





Ермошина обращает внимание на разъяснение ЦИК, согласно которому "обеспечение порядка в помещении для голосования возложено на председателя участковой комиссии, а его распоряжения, отданные в пределах компетенции, обязательны для исполнения всеми присутствующими в помещении для голосования (подпункт 8.2 Методическогопособия для участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной комиссии от 29.05.2019 No9).





С учетом изложенного считаем, что в подобных ситуациях съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии", - говорится в ответе.









При этом Лидия Ермошина как большой знаток избирательного права в мире сообщает, что "в ряде стран (Великобритании, Германии, Литве, Канаде, ЮАР) фото- и видеосъемка в помещении для голосования не разрешаются".



