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Что за бред! Селфи на избирательном участке - под запретом

Сделать селфи на участке для голосования, а также сфотографироваться с семьей или снять выданный бюллетень можно только с разрешения председателя участковой комиссии.

Что за бред! Селфи на избирательном участке - под запретом
Такой ответ дала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на запрос потенциального кандидата в депутаты Ильи Добротвора (инициативная группа претендента зарегистрирована в Логойском избирательном округе No75).

При этом глава ЦИК признает, что вопросы относительно того, "вправе ли избиратель на участке для голосования фотографировать себя, членов своей семьи, а также выданный ему бюллетень избирательным законодательством не урегулированы".

Ермошина обращает внимание на разъяснение ЦИК, согласно которому "обеспечение порядка в помещении для голосования возложено на председателя участковой комиссии, а его распоряжения, отданные в пределах компетенции, обязательны для исполнения всеми присутствующими в помещении для голосования (подпункт 8.2 Методическогопособия для участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной комиссии от 29.05.2019 No9). 

С учетом изложенного считаем, что в подобных ситуациях съемка возможна только с предварительного разрешения председателя участковой комиссии", - говорится в ответе.


При этом Лидия Ермошина как большой знаток избирательного права в мире сообщает, что "в ряде стран (Великобритании, Германии, Литве, Канаде, ЮАР) фото- и видеосъемка в помещении для голосования не разрешаются".
"Белорусский партизан"
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