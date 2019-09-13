В Кремле не исключают возможности нового обмена с Украиной

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов», — цитирует Пескова Интерфакс-Украина.





По словам Пескова, Кремлю «гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей».





Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.