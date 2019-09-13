Младшие братья как бедные родственники
Несмотря на обострение ситуации на западных рубежах "союзного государства", вооруженные силы Беларуси до сих пор не располагают современными средствами ПВО.
11 сентября госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше 32 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A. По данным Пентагона, стоимость этой партии самолетов составляет 6,5 млрд. долларов.
«Продажа F-35 усилит безопасность Польши, как союзника США по НАТО», — добавили в американском военном ведомстве.
Как сообщает информационное агентство Anadolu, в высшем военном руководстве уверены, что продажа F-35 Варшаве обеспечит польской армии «существенный оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и оперативную совместимость с вооруженными силами США».
Предполагается, что F-35А заменят имеющиеся на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22 советского производства. Официальный запрос о продаже F-35А был сделан правительством Польши еще в мае 2019.
F-35 vs C-300
И практически сразу же в экспертном сообществе разгорелась полемика относительно того, смогут ли с этими новейшими средствами воздушного нападения бороться зенитные ракетные комплексы (ЗРК), состоящие на вооружении России и ее ближайших союзников?
Относительно С-400 мнение специалистов было практически единогласным: у «неведимок» F-35 против них нет никаких шансов. А вот относительно С-300 мнения разделились: одни уверены в их полной «непробиваемости», другие настроены не столь оптимистично.
Так заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов призывает не недооценивать F-35.
«Это целая платформа, на базе которой можно создавать многоцелевой ударный самолет для решения задач в воздухе и на земле. Задача F-35 — подкрасться, неожиданно нанести удар и тут же уходить, не ввязываясь в контактный бой.
Это самолет тактического назначения. Расчет на то, чтобы подходить к объекту поражения с «критической стороны», чтобы истребитель был как можно дольше не опознан, и тогда выполнять пуски ракет большой дальности» — отметил специалист.
Попов призвал готовиться к тому, что в поединке с С-300 истребитель F-35 будет наносить удары с неожиданных ракурсов. «Если мы не будем его обнаруживать, то будем получать уколы. Я не гарантирую, что они будут со 100-процентной вероятностью все обнаружены», — подчеркнул он.
«Невидимки» потенциальный противник предполагает использовать в комплексе. Одновременно с ними будут применятся другие пилотируемые самолеты, беспилотники, запускаться десятки крылатых ракет, использоваться средства РЭБ. В таких условиях идентифицировать отдельно F-35 становится затруднительно.
Соглашаясь с этим мнением, другие эксперты добавляют, что особые затруднения с обнаружением и поражением этих целей будут иметь ЗРК С-300 первых модификаций. Например, такие как те, которые находятся на вооружении ВВС и войск ПВО.
Надо сказать, что исходя из современных тенденций развития средств воздушного нападения, руководство Беларуси, начиная с 2007 года, не уставало требовать от России более совершенных, чем старенькие С-300, ракетных вооружений.
В частности, тех же ЗРС С-400 «Триумф». Эта система предназначена для уничтожения всех типов воздушных целей: баллистических ракет, самолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и всех перспективных, в том числе гиперзвуковых, целей. По сравнению с системой С-300 ее эффективность — в 1,5 раза выше.
Факт ведения переговоров относительно получения С-400 подтвердил в свое время и глава белорусского военного ведомства Андрей Равков. Отметив, что вопрос о поставке этих зенитных ракетных систем все еще находится на этапе обсуждения.
И обсуждению этому не видно конца, так как официальные представители ВПК и Минобороны России не устают повторять заявления о том, что из-за дефицита производственных мощностей ЗРС С-400 до сих пор не хватает самой российской армии. И вопрос об их поставках даже в самые "союзные" страны может встать только после полного удовлетворения нужд собственных вооруженных сил.
Постановка в строй всех 56 запланированных дивизионов ЗРС С-400 должна завершится в 2020 году. И тогда-то Беларусь, если верить обещаниям "союзников", наконец сможет получить желанные С-400.
Чем Пекин лучше Минска
И тем не менее, существуют серьезные сомнения относительно того, что такого рода ожидания оправдаются. В их пользу говорит наличие обширной программы зарубежных поставок С-400, в которой не нашлось места Беларуси.
И первым зарубежным покупателем ЗРС С-400 «Триумф» стал Пекин, а не Минск как в свое время обещали в Москве. Напомним, Россия подписала с Китаем контракт на поставку порядка шести дивизионов С-400 на сумму более 3 млрд. долларов.
По мнению экспертов, есть две основных причин того, что Москва предпочла Минску Пекин. Во-первых — России, балансирующей на грани рецессии в условиях международных санкций, позарез нужно увеличение выручки от несырьевого (а лучше высокотехнологичного) экспорта.
Но главное даже не в деньгах. Как известно, руководство Китая не поддержало идею политической и экономической изоляции России в связи с событиями в Украине. Оказав Москве в нужный момент столь нужную ей поддержку. Что в конце концов привело к тому, что обе страны оказались, практически, в одном геополитическом лагере.
А это несомненно заслуживает особой благодарности, даже несмотря на то, что китайцам российские С-400 нужны не столько для немедленного укрепления своей противовоздушной обороны, но главным образом для копирования и тиражирования с целью последующего предложения на мировом оружейном рынке.
Но Беларуси не достались лавры и второго покупателем ЗРС С-400. Им, как известно, стала Турция. А следующее место в очереди забронировано за Индией, которая хотела бы приобрести пять полков (10 дивизионов) С-400. Сумма этой сделки может составить около 5,8 млрд. долларов.
И список важных платежеспособных (а, следовательно, первоочередных в отличие от Беларуси) клиентов уже в ближайшее время может быть пополнен богатыми нефтедобывающими монархиями Ближнего Востока.
Что нам не гоже
И хотя мощности предприятий российского ВПК по производству ЗРС С-400 растут, при таком раскладе, говорить о возможных сроках поставки «четырехсоток» белорусской армии никто из экспертов не берется.
Пока речь идет лишь о том, чтобы худо-бедно подлатать старенький белорусский противовоздушный «зонтик». На недавно завершившемся международном авиасалоне МАКС-2019, концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписал контракт с Минобороны Беларуси на ремонт ракет ЗРК С-300 и обслуживание ЗРК «Тор-М2К».
В данном контексте следует напомнить, что на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси в настоящее время находится восемь дивизионов ЗРК С-300ПС, который представляет собой самоходный вариант ЗРК С-300П (обозначение НАТО SA-10В Grumble) поступившего на вооружение советской армии в 1982 году.
На территорию Беларуси они были поставлены в период с 2006 по 2016 годы после снятия с хранения в российской армии и восстановительного ремонта. В это число вошли и ЗРК, которые высвободились при переоснащении частей зоны ПВО Москвы на ЗРС С-400.
Основной зенитной управляемой ракетой (ЗУР) комплекса является 5В55Р (В-500Р) с дальностью стрельбы 75 км. Так же может использоваться ЗУР 5В55КД с увеличенной до 90 км дальностью стрельбы.
Гарантийный срок эксплуатации боеприпасов составляет 10 лет. После чего изготовитель проводит их ревизию и ремонт с продлением срока эксплуатации.
Так что, сообщение о ремонте ЗУР белорусских ЗРК вроде бы не должно выглядеть чем-то необычным: рутинная процедура поддержания боеспособности средств ПВО.
Однако, некоторые эксперты склонны расценивать вышеупомянутое соглашение между Минобороны Беларуси и концерном «Алмаз-Антей» как признак того, что замена старых советских ЗРК С-300ПС новейшими С-400 откладывается на неопределенный срок.
Посмотрим как будут обстоять дела после того, как на вооружение польских ВВС начнут поступать первые F-35.
Препятствием для поставок является хроническая неплатежеспособность Беларуси. Что дает основание ряду аналитиков утверждать: Москва не станет передавать Минску даром дефицитные и весьма дорогие ракетные системы, они могут появится на территории Беларуси только в составе российских военных баз.
Чего меньше всего хотелось бы Александру Лукашенко.
Александр Алесин, belrynok.by
13:08 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».