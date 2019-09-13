Младшие братья как бедные родственники

11 сентября госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше 32 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A. По данным Пентагона, стоимость этой партии самолетов составляет 6,5 млрд. долларов.





«Продажа F-35 усилит безопасность Польши, как союзника США по НАТО», — добавили в американском военном ведомстве.





Как сообщает информационное агентство Anadolu, в высшем военном руководстве уверены, что продажа F-35 Варшаве обеспечит польской армии «существенный оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и оперативную совместимость с вооруженными силами США».





Предполагается, что F-35А заменят имеющиеся на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22 советского производства. Официальный запрос о продаже F-35А был сделан правительством Польши еще в мае 2019.





F-35 vs C-300

И практически сразу же в экспертном сообществе разгорелась полемика относительно того, смогут ли с этими новейшими средствами воздушного нападения бороться зенитные ракетные комплексы (ЗРК), состоящие на вооружении России и ее ближайших союзников?





Относительно С-400 мнение специалистов было практически единогласным: у «неведимок» F-35 против них нет никаких шансов. А вот относительно С-300 мнения разделились: одни уверены в их полной «непробиваемости», другие настроены не столь оптимистично.





Так заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов призывает не недооценивать F-35.





«Это целая платформа, на базе которой можно создавать многоцелевой ударный самолет для решения задач в воздухе и на земле. Задача F-35 — подкрасться, неожиданно нанести удар и тут же уходить, не ввязываясь в контактный бой.





Это самолет тактического назначения. Расчет на то, чтобы подходить к объекту поражения с «критической стороны», чтобы истребитель был как можно дольше не опознан, и тогда выполнять пуски ракет большой дальности» — отметил специалист.





Попов призвал готовиться к тому, что в поединке с С-300 истребитель F-35 будет наносить удары с неожиданных ракурсов. «Если мы не будем его обнаруживать, то будем получать уколы. Я не гарантирую, что они будут со 100-процентной вероятностью все обнаружены», — подчеркнул он.





«Невидимки» потенциальный противник предполагает использовать в комплексе. Одновременно с ними будут применятся другие пилотируемые самолеты, беспилотники, запускаться десятки крылатых ракет, использоваться средства РЭБ. В таких условиях идентифицировать отдельно F-35 становится затруднительно.









Соглашаясь с этим мнением, другие эксперты добавляют, что особые затруднения с обнаружением и поражением этих целей будут иметь ЗРК С-300 первых модификаций. Например, такие как те, которые находятся на вооружении ВВС и войск ПВО.





Надо сказать, что исходя из современных тенденций развития средств воздушного нападения, руководство Беларуси, начиная с 2007 года, не уставало требовать от России более совершенных, чем старенькие С-300, ракетных вооружений.





В частности, тех же ЗРС С-400 «Триумф». Эта система предназначена для уничтожения всех типов воздушных целей: баллистических ракет, самолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и всех перспективных, в том числе гиперзвуковых, целей. По сравнению с системой С-300 ее эффективность — в 1,5 раза выше.





Факт ведения переговоров относительно получения С-400 подтвердил в свое время и глава белорусского военного ведомства Андрей Равков. Отметив, что вопрос о поставке этих зенитных ракетных систем все еще находится на этапе обсуждения.





И обсуждению этому не видно конца, так как официальные представители ВПК и Минобороны России не устают повторять заявления о том, что из-за дефицита производственных мощностей ЗРС С-400 до сих пор не хватает самой российской армии. И вопрос об их поставках даже в самые "союзные" страны может встать только после полного удовлетворения нужд собственных вооруженных сил.





Постановка в строй всех 56 запланированных дивизионов ЗРС С-400 должна завершится в 2020 году. И тогда-то Беларусь, если верить обещаниям "союзников", наконец сможет получить желанные С-400.





Чем Пекин лучше Минска

И тем не менее, существуют серьезные сомнения относительно того, что такого рода ожидания оправдаются. В их пользу говорит наличие обширной программы зарубежных поставок С-400, в которой не нашлось места Беларуси.





И первым зарубежным покупателем ЗРС С-400 «Триумф» стал Пекин, а не Минск как в свое время обещали в Москве. Напомним, Россия подписала с Китаем контракт на поставку порядка шести дивизионов С-400 на сумму более 3 млрд. долларов.





По мнению экспертов, есть две основных причин того, что Москва предпочла Минску Пекин. Во-первых — России, балансирующей на грани рецессии в условиях международных санкций, позарез нужно увеличение выручки от несырьевого (а лучше высокотехнологичного) экспорта.





Но главное даже не в деньгах. Как известно, руководство Китая не поддержало идею политической и экономической изоляции России в связи с событиями в Украине. Оказав Москве в нужный момент столь нужную ей поддержку. Что в конце концов привело к тому, что обе страны оказались, практически, в одном геополитическом лагере.









А это несомненно заслуживает особой благодарности, даже несмотря на то, что китайцам российские С-400 нужны не столько для немедленного укрепления своей противовоздушной обороны, но главным образом для копирования и тиражирования с целью последующего предложения на мировом оружейном рынке.





Но Беларуси не достались лавры и второго покупателем ЗРС С-400. Им, как известно, стала Турция. А следующее место в очереди забронировано за Индией, которая хотела бы приобрести пять полков (10 дивизионов) С-400. Сумма этой сделки может составить около 5,8 млрд. долларов.





И список важных платежеспособных (а, следовательно, первоочередных в отличие от Беларуси) клиентов уже в ближайшее время может быть пополнен богатыми нефтедобывающими монархиями Ближнего Востока.





Что нам не гоже

И хотя мощности предприятий российского ВПК по производству ЗРС С-400 растут, при таком раскладе, говорить о возможных сроках поставки «четырехсоток» белорусской армии никто из экспертов не берется.





Пока речь идет лишь о том, чтобы худо-бедно подлатать старенький белорусский противовоздушный «зонтик». На недавно завершившемся международном авиасалоне МАКС-2019, концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписал контракт с Минобороны Беларуси на ремонт ракет ЗРК С-300 и обслуживание ЗРК «Тор-М2К».





В данном контексте следует напомнить, что на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси в настоящее время находится восемь дивизионов ЗРК С-300ПС, который представляет собой самоходный вариант ЗРК С-300П (обозначение НАТО SA-10В Grumble) поступившего на вооружение советской армии в 1982 году.





На территорию Беларуси они были поставлены в период с 2006 по 2016 годы после снятия с хранения в российской армии и восстановительного ремонта. В это число вошли и ЗРК, которые высвободились при переоснащении частей зоны ПВО Москвы на ЗРС С-400.





Основной зенитной управляемой ракетой (ЗУР) комплекса является 5В55Р (В-500Р) с дальностью стрельбы 75 км. Так же может использоваться ЗУР 5В55КД с увеличенной до 90 км дальностью стрельбы.





Гарантийный срок эксплуатации боеприпасов составляет 10 лет. После чего изготовитель проводит их ревизию и ремонт с продлением срока эксплуатации.





Так что, сообщение о ремонте ЗУР белорусских ЗРК вроде бы не должно выглядеть чем-то необычным: рутинная процедура поддержания боеспособности средств ПВО.









Однако, некоторые эксперты склонны расценивать вышеупомянутое соглашение между Минобороны Беларуси и концерном «Алмаз-Антей» как признак того, что замена старых советских ЗРК С-300ПС новейшими С-400 откладывается на неопределенный срок.





Посмотрим как будут обстоять дела после того, как на вооружение польских ВВС начнут поступать первые F-35.





Препятствием для поставок является хроническая неплатежеспособность Беларуси. Что дает основание ряду аналитиков утверждать: Москва не станет передавать Минску даром дефицитные и весьма дорогие ракетные системы, они могут появится на территории Беларуси только в составе российских военных баз.





Чего меньше всего хотелось бы Александру Лукашенко.