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Поиграют в "диверсантов": начались совместные белорусско-российские учения "Щит Союза-2019"

Сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ началось совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза – 2019».

Как сообщает Минобороны РБ, данному учению предшествовала серьезная практическая подготовка. 

Завершена перегруппировка войск белорусской части региональной группировки войск на территорию Российской Федерации. Проведено совместное тактико-специальное учение инженерных войск вооруженных сил Республики Беларусь и России и ряд других мероприятий.

Как отметил руководитель учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, сегодня стороны приступили к отработке первого этапа учения. 

Задачи данного этапа будут решаться в течение трех суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск. 

Соединения и воинские части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.


В учении принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 г., были уведомлены государства – участники ОБСЕ.

От Республики Беларусь в маневрах задействовано свыше четырех тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.
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