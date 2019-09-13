Поиграют в "диверсантов": начались совместные белорусско-российские учения "Щит Союза-2019"
Сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ началось совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза – 2019».
Как сообщает Минобороны РБ, данному учению предшествовала серьезная практическая подготовка.
Завершена перегруппировка войск белорусской части региональной группировки войск на территорию Российской Федерации. Проведено совместное тактико-специальное учение инженерных войск вооруженных сил Республики Беларусь и России и ряд других мероприятий.
Как отметил руководитель учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, сегодня стороны приступили к отработке первого этапа учения.
Задачи данного этапа будут решаться в течение трех суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск.
Соединения и воинские части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.
В учении принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 г., были уведомлены государства – участники ОБСЕ.
От Республики Беларусь в маневрах задействовано свыше четырех тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.
12:33 13/09/2019
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