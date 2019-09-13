Как сообщает Минобороны РБ, данному учению предшествовала серьезная практическая подготовка.





Завершена перегруппировка войск белорусской части региональной группировки войск на территорию Российской Федерации. Проведено совместное тактико-специальное учение инженерных войск вооруженных сил Республики Беларусь и России и ряд других мероприятий.





Как отметил руководитель учения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, сегодня стороны приступили к отработке первого этапа учения.





Задачи данного этапа будут решаться в течение трех суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск.





Соединения и воинские части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.









В учении принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 г., были уведомлены государства – участники ОБСЕ.





От Республики Беларусь в маневрах задействовано свыше четырех тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.







