Лукашенко встретится с наследным принцем Абу-Даби

Наследный принц, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, впервые посещает Беларусь с официальным визитом.





Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, встреча главы государства и высокого зарубежного гостя пройдет во Дворце Независимости.





"Стороны обсудят широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей, наметят перспективные направления торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в других сферах", - сообщается о подробностях визита.









Обменяются стороны и мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.





Как перед встречей Лукашенко и Заида аль-Нахайяна пояснил глава МИД Беларуси Владимир Макей, у стран есть взаимная заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества. Виден сегодня не только интерес, но конкретные перспективы и области.



