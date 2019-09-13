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Лукашенко встретится с наследным принцем Абу-Даби

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится в пятницу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Наследный принц, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, впервые посещает Беларусь с официальным визитом.

Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, встреча главы государства и высокого зарубежного гостя пройдет во Дворце Независимости.

"Стороны обсудят широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей, наметят перспективные направления торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в других сферах", - сообщается о подробностях визита.


Обменяются стороны и мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как перед встречей Лукашенко и Заида аль-Нахайяна пояснил глава МИД Беларуси Владимир Макей, у стран есть взаимная заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества. Виден сегодня не только интерес, но конкретные перспективы и области.
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