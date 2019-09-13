Посторонним вход воспрещен!

На сайте ЦИК опубликованы данные о формировании окружных и территориальных избирательных комиссий на предстоящих парламентских выборах. Доктор юридических наук, экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов проанализировал их и сделал некоторые выводы.





Оппозиция опять в пролете





Как и следовало ожидать, первый этап избирательной кампании, связанный с формированием избирательных комиссий, оказался для представителей оппозиционных политических партий неудачным.





По данным ЦИК Беларуси, в состав 110 окружных избирательных комиссий было выдвинуто 1959 представителей. Из них: от политических партий — 375, от других общественных объединений — 1052. Два общественных объединения — «Белая Русь» и БРСМ выдвинули по 110 кандидатур, Белорусский союз женщин — 102, Белорусское объединение ветеранов — 95, профсоюзы — 286.





При этом ЦИК отказался выделить отдельной строкой полное представительство от движения «За свободу» (может быть, потому, что у них результат оказался, в отличие от провластных организаций, почти нулевой).





Кроме окружных комиссий, формировались и 7 территориальных избирательных комиссий по тому же принципу. Непонятно, зачем эти комиссии вообще нужны?





Высочайшие результаты в составе окружных и территориальных комиссий получили выдвиженцы от «Белой Руси» (108 из 110), Белорусского союза женщин (101 из 102), БРСМ (93 из 110), профсоюзов (270 из 286).





Мне очень бы хотелось посмотреть на этих продвинутых женщин и молодых людей, которые обошли закаленных в политических баталиях «партийцев», активистов из движения «За свободу» или организации «Говори правду». Что это за люди?





От оппозиционных политических партий в состав окружных комиссий вошли меньше 40 человек. Так, от Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 23 (из 74), от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) — 4 (из 35), от Объединенной гражданской партии — 1 (из 18), от БНФ — 3 (из 17).





От провластных политических партий представительство оказалось гораздо большим. К примеру, от компартии Беларуси — 68 (из 86) и 7 из 7 — в территориальных комиссиях; от Республиканской партии труда и справедливости — 52 (из 60) и 5 из 7 — в территориальных. Либерально-демократическая партия получила 11 из 42 в окружных и 3 из 7 — в территориальных комиссиях.





Как видим, представительство в избирательных комиссиях от оппозиции оказалось, как и на прежних парламентских выборах, минимальным. Это можно расценить как подтверждение прежней политики властей: оппозицию к выборам не допускать.









В депутаты по «разнарядке»





Дальше по накатанной колее пройдут довыборы в участковые избирательные комиссии. На практике они формируются руководством местных Советов депутатов и исполкомов. Третью часть из них составляют местные чиновники, остальные — надежные и проверенные люди.





На этом уровне вакансии появляются редко и заполняются тщательно. Поэтому можно заранее предположить, что ни один оппозиционер туда, где считают бюллетени, не проникнет.





После заполнения мест в избирательных комиссиях начнется выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей (уже с этой недели). Правом выдвижения кандидатов наделяются политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей.





Конечно, игра стоит свеч. По имеющейся информации, зарплата белорусского парламентария превышает 3500 рублей. Кроме того, к услугам депутатов арендное жилье в Минске, бесплатное медицинское обслуживание, перспективы карьерного роста и прочие бонусы. Поэтому желающих вскочить в депутатское кресло всегда с избытком, особенно в провинции.





Политические партии выдвигают своих представителей на заседаниях высших органов. Для этого они, как правило, проводят свои съезды. Еще проще выдвинуть кандидатов по инициативе трудового коллектива, где работает больше 300 работников.





Достаточно кого-то представить и оформить надлежащим образом протокол. Эта форма народного волеизъявления осталась с советских времен. Она зарекомендовала себя как палочка-выручалочка для проведения в депутаты нужных людей.





Желающие стать депутатами могут пойти «в народ» и собрать на специальных бланках подписи не менее 1000 избирателей, проживающих в округе.





Как показывает практика выборов в Беларуси, власти заранее пытаются подобрать «своих» кандидатов и оказать им всякую поддержку. Некоторые аналитики по ряду характерных признаков составляли полные списки кандидатов-победителей еще до выборов, и, самое интересное, их прогнозы почти на 100% совпадали.





Как сделать выборы честными?





Для начала надо отменить Избирательный кодекс, который написан для лохов, верящих в сказку о справедливых выборах. Этот кодекс был составлен по советским лекалам, когда на выборах побеждали исключительно кандидаты от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных».





За образец надо взять законодательство западных стран. Там выборы организуют сами партии. Они формируют избирательные комиссии, выдвигают кандидатов, проводят подсчет голосов и объявляют итоги.









В этой связи нам надо провести модернизацию избирательного законодательства.





Во-первых, перейти к смешанной избирательной системе, когда половина мест в парламенте замещается путем выборов по одномандатным округам (как сейчас), а вторая половина — по партийным спискам.





Во-вторых, создать для всех партий одинаковые условия, в том числе предоставить им государственное финансирование. Партии должны свободно создаваться и действовать, расширять число своих сторонников.





В-третьих, обеспечить партийное представительство в Центризбиркоме и других избирательных комиссиях.





В-четвертых, отменить досрочное голосование и проводить выборы в один день.





В-пятых, подсчет бюллетеней должен проводиться открыто, в том числе с помощью видеонаблюдения.