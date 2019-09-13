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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев гонит самогон

В свободное от работы председателем российского правительства время Дмитрий Медведев делает самогон. По отзывам, он очень качественный, пишет российское издание “Проект”.


В распоряжение издания попало фото бутылки с самогоном, произведенном в “цеху” Дмитрия Медведева. Снимок сделан во время дегустации одним из тех, кому российский премьер-министр подарил свой “продукт”.

Глава правительства России не стал оригинальничать и назвал свой самогон просто и незамысловато: “Самогон”. На этикетку Медведев поместил медведя, что тоже логично и предсказуемо:

Напиток предназначен для подарков членам правительства и иностранным лидерам. Свидетельств того, что премьер продает свой самогон, нет.


Александр Лукашенко тоже любит дарить спиртное заграничным гостям. Например, уже бывшему помощнику Дональда Трампа Джону Болтону, который недавно приезжал в Минск, глава Беларуси подарил бутылку водки “из родниковой воды и спирта особой очистки”: “Ромочку можете выпить”.

В производстве спиртных напитков под “собственным брендом” Лукашенко замечен не был. Его позиция по отношению к самогону довольно жёсткая: “Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков [отучать]”.
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