Лавров: У России и Беларуси нет проблем, в том числе по Крыму





"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", - сказал Лавров, отвечая на вопрос российской газеты "Труд", вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым - российским.





"Сомнений в важности укрепления "союзного государства" у нас никогда не было – достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата – в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", - отметил российский министр.





Он напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран раз в два года принимают программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании "союзного государства".







