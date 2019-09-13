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Лавров: У России и Беларуси нет проблем, в том числе по Крыму

Говорить о каких-либо сложностях, в том числе по вопросу Крыма, в диалоге между Россией и Беларусью не приходится, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.


"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", - сказал Лавров, отвечая на вопрос российской газеты "Труд", вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым - российским.

"Сомнений в важности укрепления "союзного государства" у нас никогда не было – достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата – в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", - отметил российский министр.

Он напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран раз в два года принимают программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании "союзного государства".
Источник: ria.ru
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