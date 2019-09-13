Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трампа в Балтиморе встретили разгневанные демонстранты

Ранее президент США назвал город «отвратительным» и «кишащим крысами»

Десятки демонстрантов выстроились вдоль улиц в центре Балтимора, встречая президента Дональда Трампа, который прибыл с визитом в этот город впервые с тех пор, как назвал его «отвратительным» и «кишащим крысами».

Трамп выступил на ежегодной выездной конференции республиканцев из Палаты представителей, которая прошла в Балтиморе.

В городе, населенном преимущественно афроамериканцами, кортеж президента встретили разгневанные демонстранты с плакатами, называющими его крысой и призывающими вернуться в болото.


В июле Трамп в своем «Твиттере» обрушился с критикой на видного афроамериканского конгрессмена из Балтимора Элайджу Каммингса, назвав его «грубым хулиганом» и призвав привести в порядок «отвратительный, кишащий крысами и другими грызунами» округ вместо того, чтобы критиковать работу иммиграционной службы на границе с Мексикой.
Источник: golos-ameriki.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru