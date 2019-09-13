Трампа в Балтиморе встретили разгневанные демонстранты
Ранее президент США назвал город «отвратительным» и «кишащим крысами»
Десятки демонстрантов выстроились вдоль улиц в центре Балтимора, встречая президента Дональда Трампа, который прибыл с визитом в этот город впервые с тех пор, как назвал его «отвратительным» и «кишащим крысами».
Трамп выступил на ежегодной выездной конференции республиканцев из Палаты представителей, которая прошла в Балтиморе.
В городе, населенном преимущественно афроамериканцами, кортеж президента встретили разгневанные демонстранты с плакатами, называющими его крысой и призывающими вернуться в болото.
В июле Трамп в своем «Твиттере» обрушился с критикой на видного афроамериканского конгрессмена из Балтимора Элайджу Каммингса, назвав его «грубым хулиганом» и призвав привести в порядок «отвратительный, кишащий крысами и другими грызунами» округ вместо того, чтобы критиковать работу иммиграционной службы на границе с Мексикой.
Источник: golos-ameriki.ru
09:59 13/09/2019
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