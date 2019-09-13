В Армении возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном

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В Армении после долгого перерыва возобновился судебный процесс над экс-президентом страны Робертом Кочаряном.





Как сообщает DW, Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.





По первому обвинению проходят также бывший начальник Генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.









Сам Кочарян выступил в суде с короткой речью, в которой назвал уголовное дело в отношении него «самым позорным в истории Армении». Он заявил, что оно «персонифицировано» и несет элементы политического преследования. Экс-президент также не исключил, что это дело в будущем будет рассматриваться в учебниках истории.





На территории возле здания суда собрались как сторонники Кочаряна, так и его противники. Стараясь перекричать друг друга, одни выкрикивают «Кочарян — герой!», другие — «Кочарян — убийца!» Силовики установили между двумя лагерями полицейские фургоны, чтобы не допустить столкновений.



