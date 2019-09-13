Тихоненко больше не помощник Канопацкой, но остаётся в команде

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку с должности помощника депутата Палаты представителей Анны Канопацкой. С Анной Анатольевной у нас состоялся предметный разговор по этому вопросу. Его тема, причины принятого взаимного решения публично озвучиваться или комментироваться нами не будут", — написал Тихоненко.





Он добавил, что во время избирательной кампании будет доверенным лицом Канопацкой.









В последнее время Тихоненко активно занимался акциями против "закона об отсрочках" — кампанией #учёбаважнее и чатом @ProtestBY. Его деятельность сопровождалась скандалами, когда часть участников чата откололась и обвинила Тихоненко в политическом манипулировании и злоупотреблении деньгами.





Канопацкая заявляла, что Тихоненко действовал не как ее помощник, а как частное лицо.



