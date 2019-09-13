Как свидетельствуют сведения ЦИК, по состоянию на 12 сентября зарегистрировано 350 инициативных групп, всего было подано 446 заявлений. Одно заявление было отозвано, еще по шести – получен отказ.





Больше всего инициативных групп зарегистрировано в Минске – здесь их 105. А меньше всего в Гродненской области – 31 группа.





Напомним, выборы в Палату Беларуси назначены на 17 ноября. И сейчас мы знаем все-таки не всех тех, кто хочет стать депутатом. Свое слово еще не сказали партии. Они также имеют право выдвигать своих кандидатов.