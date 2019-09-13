



Михник сказал, что не знает точно, почему Лукашенко не поехал в Варшаву на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.





«Только он знает, почему не поехал. Но я думаю, что существенно на его решение повлияло то, что не поехал никто из Москвы. По-моему, это было определённым образом в контексте отношения Путина. С другой стороны, мне кажется, что Путин бы не приехал», — сказал польский редактор.





Михник уверен, что у Лукашенко есть ощущение большой зависимости от Путина.









«А если бы он поехал, то на этом бы ничего не заработал», — сказал редактор Gazeta Wyborcza.





У Михника во время поездки не сложилось впечатление, что Беларусь — государство запуганных людей, пишет Наша нива.









«Со мной разговаривали нормально, очень открыто. Без страха. Я был в университете, встречался с молодёжью. У меня было очень позитивное впечатление, если вести речь об обществе», — сказал бывший польский диссидент.





Также Михник порассуждал о роли Лукашенко.





«Сложилось мнение, что Лукашенко — это такой диктатор, который, однако, удержал независимость Беларуси как государства. Так о нём будут вспоминать. Что это не кровавый диктатор, вроде как в Туркменистане или Таджикистане, или Узбекистане. Это немного другое. Это не азиатская диктатура. Конечно, мне это не нравится. Однако у него есть ощущение, что ему ближе к Путину, чем к Сталину», — сказал редактор.





«Не хотел бы, однако, считать, что о нём можно говорить тем же языком, что и о диктатурах вроде коммунистической. Здесь кое-что другое. В обществе более широкий веер свободы. Я видел в книжном магазине разнообразные книги. Слышал очень открытые дискуссии. Бизнес бывает достаточно независимым. Это позволяет ощущать умеренный оптимизм в отношении будущего: даже Лукашенко не вечен. Даже Сталин не был вечным», — отметил господин Михник.



