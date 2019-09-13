Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью российской газете Труд, опубликованном в пятницу, 13 сентября.

Лавров заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

Чиновник также отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.


Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня, пишет korrespondent.net

Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.

С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru