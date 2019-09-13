Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена

Лавров заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".





"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.





Чиновник также отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.





Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.









t Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня, пишет korrespondent.ne





Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.





С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.



