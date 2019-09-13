Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью российской газете Труд, опубликованном в пятницу, 13 сентября.
Лавров заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".
"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.
Чиновник также отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.
Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.
Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня, пишет korrespondent.net
Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.
С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.
07:44 13/09/2019
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