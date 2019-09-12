Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Суд вынес заочный приговор принцессе Саудовской Аравии. Она приказала избить рабочего из-за фото

Суд в Париже признал дочь короля Саудовской Аравии Хассу бинт Салман соучастницей нападения на французского рабочего Ашрафа Ида.

Об этом сообщает Associated Press.

Суд согласился с версией обвинения о том, что принцесса приказала своему охраннику избить Ида, поскольку тот сделал ее фотографию.

Хасса бинт Салман получила 10 месяцев лишения свободы условно и штраф в 10 тысяч евро. Она не присутствовала при вынесении вердикта.

Нападение на Ашрафа Ида произошло в сентябре 2016 года. Француз был нанят для ремонта парижских апартаментов короля Саудовской Аравии. Он сделал несколько снимков квартиры, на один из которых попало отражение принцессы.


Ид утверждал, что сделал снимок случайно, но Хасса бинт Салман ему не поверила. Ее охранник забрал телефон француза, избил его и заставил целовать ноги принцессы.

После инцидента Хассу бинт Салман задержали, но вскоре отпустили, не допросив. После этого она улетела в Саудовскую Аравию. В Париже ее судили заочно.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru