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Могилев примет пророссийский форум «спортивно-патриотических клубов»

Форум пройдет в областном центре 19-21 сентября, сообщает Могилевская весна.

Мероприятие под названием «Межрегиональный форум руководителей и участников молодёжных спортивно-патриотических клубов Могилёвской области и Смоленской области» назначено на 19-21 сентября. Среди организаторов – Россотрудничество, смоленская ячейка Российского союза молодёжи и Беларуско-Российский университет при содействии управления идеологической работы Могилёвского облисполкома.

Целью форума заявлено развитие потенциала молодёжных спортивно-патриотических клубов в рамках укрепления сотрудничества приграничных регионов Беларуси и России. Интересно, что это первый случай использования понятия «спортивно-патриотический», до сих пор в названиях клубов использовалось словосочетание «военно-патриотический».

В Могилёве руководители таких кружков по специфическим интересам будут обмениваться опытом организации работы, совершенствовать её формы и разрабатывать план мероприятий празднования 20-летия подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России.


Как проходил весной нынешнего года похожий российско-беларуский образовательный семинар в Смоленске мы уже рассказывали.

Параллельно в эти же дни (19-20 сентября) будет проводиться и Международный молодёжный форум «Символы Победы», посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Участие в ней примут только те молодые люди, кто ранее отправлял заявку по электронной почте. В Могилёв съедутся представители разных городов России, участвовавшие в течение последнего года в разных конкурсах – от литературного до видеороликов – под эгидой Россотрудничества. Куратором мероприятия выступает пророссийское социально-культурное общественное объединение «Наследие». Именно оно и афиширует скромно мероприятия, не заявленные в программах госорганов.

В российских СМИ никаких упоминаний о могилёвском спортивно-патриотическом форуме найти не удалось.
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