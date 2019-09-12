Президент Украины подарил освобожденным морякам часы и квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с моряками, которые 7 сентября вернулись в страну в результате взаимообмена пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча проходила в неформальной обстановке в парке Мариинского дворца в Киеве. Президент поздравил военнослужащих с возвращением, а также поблагодарил их родственников за поддержку, которую те оказывали.
“Они — такие же герои, как и вы, — сказал Зеленский, обращаясь к морякам. — Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали”.
Президент Украины сообщил, что сейчас решён вопрос о выделении жилья морякам в Одессе и подарил им подарки — президентские часы.
Моряки поблагодарили президента за возвращение домой. Некоторые из них пригласили Зеленского на свадьбу.
19:37 12/09/2019
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