Президент Украины подарил освобожденным морякам часы и квартиры

Встреча проходила в неформальной обстановке в парке Мариинского дворца в Киеве. Президент поздравил военнослужащих с возвращением, а также поблагодарил их родственников за поддержку, которую те оказывали.





“Они — такие же герои, как и вы, — сказал Зеленский, обращаясь к морякам. — Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали”.