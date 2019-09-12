Беларусь обсудила военное сотрудничество с Китаем
В Министерстве обороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Министр обороны Андрей Равков встретился с китайской делегацией во главе с замначальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР Лю Шэном.
В Минске состоялось заседание координационного комитета двух стран по сотрудничеству в военной и военно-технической сферах. Обсуждались основные направление и перспективы взаимодействие. Стороны отметили наличие значительно потенциала сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны.
Беларусь уже получала от Китая военно-техническую помощь, в частности броневики. Есть китайский вклад и в «Полонезе».
18:45 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».