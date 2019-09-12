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Беларусь обсудила военное сотрудничество с Китаем

В Министерстве обороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Министр обороны Андрей Равков встретился с китайской делегацией во главе с замначальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР Лю Шэном.

В Минске состоялось заседание координационного комитета двух стран по сотрудничеству в военной и военно-технической сферах. Обсуждались основные направление и перспективы взаимодействие. Стороны отметили наличие значительно потенциала сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беларусь уже получала от Китая военно-техническую помощь, в частности броневики. Есть китайский вклад и в «Полонезе».
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