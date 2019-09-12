Фотофакт. Женщины взяли власть в Италии
Впечатляющая картинка, на которой по бокам от президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джузеппе Конте стоят новые министры – все женщины.
Фото EPA
Слева направо:
Паола Писано (технологические инновации):
Паола Де Микеле (транспорт);
Лучана Ламоргезе (МВД);
Тереза Белланова (сельское хозяйство);
Елена Бонетти (равные возможности);
Нунция Катальфо (труд);
Фабиана Дадоне (гражданские службы).
Источник: "Солидарность"
18:16 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».