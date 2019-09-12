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Фотофакт. Женщины взяли власть в Италии

Впечатляющая картинка, на которой по бокам от президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джузеппе Конте стоят новые министры – все женщины.

Фото EPA

Слева направо:

Паола Писано (технологические инновации):

Паола Де Микеле (транспорт);


Лучана Ламоргезе (МВД);

Тереза Белланова (сельское хозяйство);

Елена Бонетти (равные возможности);

Нунция Катальфо (труд);

Фабиана Дадоне (гражданские службы).
Источник: "Солидарность"
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