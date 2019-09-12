Путин: Слюнтяй не может быть во главе России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана отметил их мужество и доброту и сказал, что при таких гражданах слюнтай не может возглавлять государство.
В четверг в Дагестане Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов (видимо, имеются ввиду чеченцы, воевавшие за независимость Чечни - прим. БП) в августе-сентябре 1999 года.
Один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.
"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин.
Он подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди".
Источник: ria.ru
17:34 12/09/2019
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