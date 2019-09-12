Путин: Слюнтяй не может быть во главе России

В четверг в Дагестане Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов (видимо, имеются ввиду чеченцы, воевавшие за независимость Чечни - прим. БП) в августе-сентябре 1999 года.





Один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.





"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин.





Он подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди".