"Право выбора": Может, Лукашенко не те стандарты читает?

- Лидия Ермошина сегодня заявила, что каждый бюллетень наблюдателям показывать не будут.





- Я был бы очень благодарен, если бы госпожа Ермошина мне показала закон, который запрещает демонстрировать содержимое бюллетеня.





Второе. Я уверен, что власть готовится к проведению парламентской кампании по принципу «как всегда» - как в 2016 году и в предыдущие годы. Действует принцип «жесточайшей либерализации»: все под контролем, что и как надо, то и напишем.





Наша цель – собирать факты, мониторить ситуацию и показывать, что выборы проводятся не честно и не открыто. Но на конкретных реальных фактах. При этом мы оставляем за собой право подавать в комиссию, согласно статье 13 Избирательного кодекса, заявления об открытом и гласном подсчете голосов.





- Значит, «Право выбора» будет настаивать на демонстрации каждого бюллетеня наблюдателям?





- Обязательно будем. Наблюдатели «Права выбора» будут подавать письменные заявления в участковые комиссии, чтобы, согласно статье 13 Избирательного кодекса, демонстрировалось содержимое каждого бюллетеня, а мы могли быть уверены в открытом и гласном подсчете голосов.





В противном случае наши наблюдатели оставляют за собой право написать жалобу о непризнании результатов выборов, потому что не видели подсчета голосов.





- Как «Право выбора» оценивает первый этап избирательной кампании?





- Мы выдвинули 211 человек в территориальные и окружные комиссии – включили в состав комиссий только 11 наших представителей. Мы все-таки будем работать с наблюдателями, которые попали в состав комиссий, потому что они должны знать законы лучше, чем председатели комиссий вместе взятые.





Кроме того, процент прохождения представителей «Права выбора» по сравнению с политическими партиями и общественными движениями, слишком мал: только 3,84% наших представителей вошли в комиссии, в то время как члены «Белой Руси» и других партий и организаций – 80-90% от числа подавших заявления на включение.





Движение «За свабоду» по всей стране заявлял своих представителей в избиркомы – включили только 4 человек! Власти сделали все, чтобы наши представители не попали в избиркомы.





- Лукашенко, принимая верительные грамоты у иностранных послов, заявил, что даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело".





- Когда Лукашенко заявлял, что проведет кампанию в соответствии с международными стандартами, у меня тогда уже возникло огромное желание увидеть, какие стандарты он читает.





В международных стандартах говорится,что кампания – это выбор народа, а подсчет голосов должен проводиться открыто и гласно. Спустя 5 минут Ермошина говорит прямо противоположные вещи. Значит, кто-то нас обманывает, может, Лукашенко не те стандарты читает?





А вот по поводу веселья я бы помолчал. У меня есть ощущение, что статья 3 Конституции Беларуси, которая устанавливает, что главным источником власти в стране является народ, к сожалению, не исполняется. Что и демонстрирует первый этап избирательной кампании.