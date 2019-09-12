В сети появилось фото предполагаемого агента ЦРУ в Кремле





Судя по всему, это старое фото.





Напомним, по информации СМИ, Смоленков около 20 лет работал на США. Он был завербован еще работая в посольстве России в США в начале нулевых, потом сделал карьеру в Кремле, работая в Администрации президента.





В России не отрицают, что такой человек работал в Администрации Путина, но заявляют, что он, дескать, был мелким клерком и не имел доступа к секретной информации.





В США же утверждают, что он был одним из самых ценных и влиятельных агентов в России.







