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В сети появилось фото предполагаемого агента ЦРУ в Кремле

Фотография Олега Смоленкова оказалась в распоряжении редакции RTVI.


Судя по всему, это старое фото.

Напомним, по информации СМИ, Смоленков около 20 лет работал на США. Он был завербован еще работая в посольстве России в США в начале нулевых, потом сделал карьеру в Кремле, работая в Администрации президента.

В России не отрицают, что такой человек работал в Администрации Путина, но заявляют, что он, дескать, был мелким клерком и не имел доступа к секретной информации.

В США же утверждают, что он был одним из самых ценных и влиятельных агентов в России.
"Белорусский партизан"
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