В сети появилось фото предполагаемого агента ЦРУ в Кремле
Фотография Олега Смоленкова оказалась в распоряжении редакции RTVI.
Судя по всему, это старое фото.
Напомним, по информации СМИ, Смоленков около 20 лет работал на США. Он был завербован еще работая в посольстве России в США в начале нулевых, потом сделал карьеру в Кремле, работая в Администрации президента.
В России не отрицают, что такой человек работал в Администрации Путина, но заявляют, что он, дескать, был мелким клерком и не имел доступа к секретной информации.
В США же утверждают, что он был одним из самых ценных и влиятельных агентов в России.
"Белорусский партизан"
16:10 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».