



Терентьева Сергея Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств;





Воробьева Евгения Семеновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;





Овсянко Николая Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Эквадор и по совместительству в Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама;





Рыбака Виктора Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак;





Бескостого Вячеслава Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.





Также он дал согласие на назначение:





Гапоника Анатолия Генриковича - председателем Буда-Кошелевского райисполкома;





Косинского Сергея Михайловича - председателем Лельчицкого райисполкома;





Ложечника Сергея Васильевича - председателем Лидского райисполкома;





Садовского Алексея Валентиновича - председателем Щучинского райисполкома;





Жайловича Андрея Леонидовича - председателем Солигорского райисполкома;





Максимчикова Петра Александровича - генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстекло";





Авакова Сергея Мирзоевича - генеральным директором открытого акционерного общества "Планар".





Назначая послов за рубежом, Лукашенко обратил внимание на важность омоложения кадров и привлечения на ответственные посты перспективных руководителей.





"Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну. Вот и послы должны быть такими людьми. Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР. - Прим.) - в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их. Непонятно на кого работали", - сказал Лукашенко.





Назначая Вячеслава Бескостого послом в Туркменистане, Лукашенко высказался за нормализацию отношений с этой страной:





"С Туркменистаном у нас всегда были блестящие, хорошие отношения. И те проблемы, которые сегодня существуют (а они существуют и будут существовать всегда, с любыми государствами), - надо встретиться с должностными лицами, которые занимались там строительством, прежде всего Гарлыкского комбината, надо выходить из этой ситуации достойно. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки".





"И потом, что хорошего в том, что сегодня этот комбинат простаивает. Давно уже можно было добывать калийную соль, продавать и получить огромные доходы. Полтора миллиарда в год они запросто могут иметь дохода. Рынок рядом. Поэтому надо с Мясниковичем переговорить - он занимается этой проблемой вплотную, переговорить с теми, кто строил его (Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. - Прим.), уточнить еще раз, какие проблемы и как мы их будем решать. Это основной вопрос, который устанавливает нормальные отношения. Думаю, этим надо заняться", - заявил Лукашенко.





Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, Лукашенко акцентировал их внимание на главных направлениях их деятельности - от сферы сельского хозяйства до выплаты заработных плат на предприятиях. Все требования остаются неизменными, подчеркнул он.





"Надо достойно завершить уборку урожая, - сказал он. - Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть".









При этом Лукашенко обратил внимание, что это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны.





"Районы, в которые вы идете, неплохие, там можно работать. Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, "губернаторов", членов правительства. Я как президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение", - добавил Лукашенко.





"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды.





А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться".





При этом Лукашенко уверен, что если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом - по президенту.





"Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", - отметил он.