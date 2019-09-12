Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЕС продлил санкции против 170 граждан и 44 компаний России и Украины

Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, - отмечается в нем. - В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица".

В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом по письменной процедуре". "Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 сентября 2019 года", - добавил Совет.

До сегодняшнего дня ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных. 

С тех пор в него входил 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования так называемых ЛНР и ДНР.


В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. 

Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении оккупированного Россией Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru