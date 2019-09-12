ЕС продлил санкции против 170 граждан и 44 компаний России и Украины

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, - отмечается в нем. - В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица".





В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом по письменной процедуре". "Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 сентября 2019 года", - добавил Совет.





До сегодняшнего дня ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных.





С тех пор в него входил 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования так называемых ЛНР и ДНР.









В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.





Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении оккупированного Россией Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.