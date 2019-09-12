ЕС продлил санкции против 170 граждан и 44 компаний России и Украины
Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, - отмечается в нем. - В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица".
В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом по письменной процедуре". "Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 сентября 2019 года", - добавил Совет.
До сегодняшнего дня ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных.
С тех пор в него входил 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования так называемых ЛНР и ДНР.
В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.
Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении оккупированного Россией Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.
Источник: tass.ru
14:29 12/09/2019
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