



— Когда наблюдатели стоят и наблюдают, значит, они и видят [процесс подсчета голосов], ничего другого не будет. Отдельная демонстрация каждого бюллетеня осуществляться не будет, для этого нужно вносить изменения в закон, — заявила глава ЦИК.





По словам Ермошиной, в Беларуси не вносились соответствующие изменения в избирательное законодательство, однако «существенное значение имеют методические разъяснения от Центральной комиссии», которые касаются избирательных комиссий всех уровней.





— Для участковых избирательных комиссий это отдельная брошюра. <…> Мы предусмотрели в том числе и схему расположения наблюдателей и членов избирательной комиссии, она даже графически изображена. Мы работаем над этим, все зависит от того, как это будет исполняться внизу, — отметила она.









Председатель Центризбиркома также сообщила, что для участковых комиссий разработаны сценарии деловых игр, наиболее существенным из которых будет «игровая ситуация с подсчетом голосов». ЦИК намерен обязать все участковые комиссии провести эти тренинги.





Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября.



