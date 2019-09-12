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Ермошина подтвердила будущие фальсификации: бюллетени наблюдателям не покажут

Члены избирательных комиссий при подсчете голосов не будут демонстрировать наблюдателям каждый отдельный бюллетень, заявила на пресс-конференции 12 сентября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.


— Когда наблюдатели стоят и наблюдают, значит, они и видят [процесс подсчета голосов], ничего другого не будет. Отдельная демонстрация каждого бюллетеня осуществляться не будет, для этого нужно вносить изменения в закон, — заявила глава ЦИК.

По словам Ермошиной, в Беларуси не вносились соответствующие изменения в избирательное законодательство, однако «существенное значение имеют методические разъяснения от Центральной комиссии», которые касаются избирательных комиссий всех уровней.

— Для участковых избирательных комиссий это отдельная брошюра. <…> Мы предусмотрели в том числе и схему расположения наблюдателей и членов избирательной комиссии, она даже графически изображена. Мы работаем над этим, все зависит от того, как это будет исполняться внизу, — отметила она.


Председатель Центризбиркома также сообщила, что для участковых комиссий разработаны сценарии деловых игр, наиболее существенным из которых будет «игровая ситуация с подсчетом голосов». ЦИК намерен обязать все участковые комиссии провести эти тренинги.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября.
Источник: tut.by
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