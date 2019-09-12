Кривое зеркало: Лукашенко нарисовал странную картину мира

"Плохо не невежество, а знание уймы вещей, которые не верны". Фрэнк Найт





На прошлой неделе Александр Лукашенко отметился рядом громких заявлений на международные темы. 3 сентября он выступил на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске, а 6 сентября в Бресте ответил на вопросы журналистов.





Для белорусской аудитории президент ничего нового по существу не сказал. А вот для зарубежных участников конференции та картина мира, которую представил А. Лукашенко, была поистине откровением.





Белорусский лидер высказал претензию на свой особый статус в мировой политике:





«Я 25 лет работаю президентом, видел многих президентов, участвовал, наблюдал за многими процессами. И то, что я сказал, это вывод из огромного политического опыта, который я накопил. И я считал необходимым по этой теме откровенно и честно с вами поделиться».





И к чему же свелась житейская мудрость аксакала политики? Прежде всего, уважаемая зарубежная публика с изумлением узнала, что мир прост, как консервная банка.





Например, в чем причина существования терроризма в мире? С обезоруживающей непосредственностью А. Лукашенко объяснил, что его породили некоторые государства. Ссылаясь на войну в Афганистане, он сделал прозрачный намек на США. А потом террористы вышли из-под контроля, и с ними приходится бороться, созывая подобные конференции.









С не меньшим изумлением зарубежные гости узнали еще про одно зло, изобретенное теми же злокозненными американцами, «в том числе в целях шпионажа».





Вы не поверите, но, оказывается, это — интернет. По мнению белорусского лидера, глобальная сеть в настоящее время является большой зоной риска. «Создали эту хорошую «игрушку» большую и сейчас не знаем, что с ней делать», — вещал А. Лукашенко.





И высказал свою сокровенную идею об ограничении интернета. Пребывая при этом в полной уверенности, что говорит очевидные вещи, и просвещенная публика просто не может с ним не согласиться.





Еще одно открытие обрушилось на головы пораженных гостей конференции. Согласно убеждению А. Лукашенко, война в Украине давно могла быть закончена, если бы Европа приняла его план.





История эта не новая, президент Беларуси говорит о ней с начала украинского кризиса. Но самое интересное, что никто ни в Европе, ни в Украине об этом плане не знает и не слышал. И сам А. Лукашенко почему-то упорно отказывается его обнародовать. Возникает естественный вопрос: а был ли мальчик?





В целом, картина мира маслом, нарисованная А. Лукашенко, выглядит так: вокруг коварство, подлость и зло, нет порядочности, куда ни посмотри — везде одно непотребство.





США запятнали себя тем, что изобрели терроризм, интернет, вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, стимулируя тем самым гонку вооружений.





Европа виновата в продолжении украинского кризиса, ибо отвергла план А. Лукашенко. Она также не поддержала белорусскую инициативу «Хельсинки-2».





Кроме того, ЕС не хочет пускать к себе мигрантов, что вызвало искреннее возмущение белорусского президента.





Нехорошая Польша хочет поставить на своей территории новые ракеты. А еще она не пригласила Путина на мероприятия, посвященные юбилею начала второй мировой войны.





Украина создает Беларуси проблему мигрантов. А. Лукашенко снова назвал цифру 150 тысяч. Якобы столько украинцев сбежало в Беларусь от войны. (Хотя давно доказано, что эта цифра завышена во много раз.)





Кроме того, из Украины в Беларусь поступает оружие, поэтому пришлось «наглухо» закрыть границу.









И на этом ужасном фоне всеобщего зла и всемирного вертепа незыблемой твердыней добра, уникальным островом благополучия, светлым пятном, неугасимой лампадой выступает «спокойная Беларусь» во главе с богоносным лидером, которой поневоле приходится пожинать плоды мирового хаоса.





Иначе говоря, пропагандистские клише, используемые государственными СМИ, президент перенес в реальную политику, даже не замечая этой подмены. Примечательно то, что за 25 лет правления эта картина мира в представлении А. Лукашенко никак не изменилась.





Думаю, хорошо информированные участники конференции были неприятно удивлены таким незамысловатым взглядом на мир из Дроздов.





Досталось и России. 6 сентября в подмосковных Горках белорусский премьер Сергей Румас согласовал с главой правительства России Дмитрием Медведевым программу углубленной интеграции Беларуси и РФ и перечень дорожных карт к ней. Казалось бы, в отношениях двух союзников должна наступить «эра милосердия».





Но не тут-то было. В тот же день в Бресте, выступая перед журналистами государственных СМИ, А. Лукашенко обиделся на Россию. Прежде всего, ему пришлось оправдываться за недавний визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.





Раньше это уже сделали министр иностранных дел Владимир Макей и секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Такое долгое и интенсивное оправдывание само по себе многое говорит об узости коридора внешнеполитического маневрирования официального Минска.





Также А. Лукашенко обвинил Россию в том, что она не хочет платить за последствия Чернобыльской катастрофы снижением цен на газ для Беларуси. Раньше убойным аргументом для подобных требований служил тезис, что «мы в одних окопах гнили». Как видим, аргументация претензий обогащается.





Ну и неизменным атрибутом отношений «братских народов» является шантаж. В этом году Минск требовал повысить тарифы на транзит российской нефти через территорию Беларуси. Весной А. Лукашенко угрожал поставить нефтепроводы на ремонт и, тем самым, временно прекратить прокачку нефти в Европу.





Уже не раз президент давал поручения искать источники нефти, альтернативные российским. Даже собрались покупать ее в США.





Теперь прозвучали те же угрозы, но с существенным добавлением.





«Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования», — сказал А. Лукашенко.





Вряд ли этот шантаж сильно напугает Россию. Ибо в бесперебойных поставках российской нефти в Европу заинтересованы и страны ЕС, та же Польша. Поэтому такой идее транзитного реверса воспротивится не только Россия, но и Евросоюз.









Но здесь интересен другой момент. Если Румас и Медведев согласовали все вопросы интеграции, то зачем нужен этот шантаж? Все же тип-топ. Или к подписанным премьерами в Горках документам ни одна сторона всерьез не относится?





И еще. Д. Медведев в декабре 2018 года поставил вопрос ребром: продолжение российских дотаций Беларуси возможно только при условии, что Минск согласится на интеграцию. Теперь интеграционные документы вроде бы согласованы.





Значит, Россия должна возобновить приостановленные субсидии, пойти навстречу Беларуси и по нефти, и по газу, и по кредитам, и по АЭС. Но почему-то ничего об этом не слышно. Наоборот, А. Лукашенко изобретает все новые рычаги шантажа.





Значит, что-то в этой картине мира не так.



