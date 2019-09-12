ЦИК: новый состав парламента может начать работу в начале декабря

Выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября, за десять дней до этого советы депутатов определятся с тем, кто займет места в верхней палате парламента – Совете Республики.





Уже 2 октября, согласно Конституции, на осеннюю сессию выйдут депутаты нынешнего созыва Палаты представителей. Работать шестому созыву, по ее словам, придется около двух месяцев.





"Мы думаем, что раньше 7 декабря, скорее всего, новая сессия не будет собрана. Я думаю, это (начало работы нового созыва – Sputnik) будет начало декабря. Думаю, этот (действующий – Прим.k) состав будет работать до этого периода", – отметила Лидия Ермошина.









Как пояснила глава ЦИК, после подведения итогов выборов должно пройти последнее заседание Палаты представителей нынешнего созыва, на котором они примут решение о закрытии.





По словам Ермошиной, в конце своей работы действующие составы Палаты представителей и Совета Республики могут провести совместные сессии. "Так было в 2016 году", – отметила она.



