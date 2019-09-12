



При этом настораживает, что подобные заявления российских официальных лиц чаще всего свидетельствует об обратном. И заявление только косвенно подтверждает: накопанное прессой вызвало переполох в Кремле, за который кто-то должен нести ответственность.





В то же время отличное от позиции МИД РФ мнение имеет российский блогер Сергей Громов, который собрав по крупицам информацию в прессе в своём материале «Американский «крот» в самом Кремле, кому не поздоровится?» утверждает, что на фоне еще не утихшего, а вернее «притаившегося» шпионского скандала в Берлине российские спецслужбы и, судя по всему, не только они, получили очередного чёрного лебедя.





Причем, с момента эвакуации ЦРУ в США своего высокопоставленного агента Олега Смоленкова прошло уже два года, а разбираться кто, что, зачем и почему начали только сейчас.





Со ссылкой на Lenta.ru Сергей Громов отмечает, что в понедельник, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году эвакуировали из России своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником администрации российского президента. Якобы это было сделано из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп мог способствовать разоблачению шпиона, что впоследствии было опровергнуто ЦРУ.





Позже в российских СМИ появились сообщения о том, что информатором американской разведки был сотрудник Управления делами президента России Олег Смоленков.





Причем, что интересно, как сообщает принадлежащий Алишеру Усманову «Коммерсантъ», первоисточником такой информации стали телеграм-каналы, а именно «Беспощадный пиарщик» и прочие «телеги», конечным бенефициаром которых является заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов.





В дальнейшем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: этот человек действительно работал в администрации Владимира Путина, правда, несколько лет назад уволился, что, во-первых, слишком похоже на откровенную неправду, а во-вторых, на необходимость сокрытия от широкой общественности чего-то по-настоящему важного, в чем российский блогер и попытался разобраться.





В частности, судя по сообщению «Интерфакса» со ссылкой на российские «Ведомости», Олег Смоленков «последние пять лет до отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова и в этой должности он мог иметь доступ к очень «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб».





Другой источник «Ведомостей» в российских спецслужбах также указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.





Вместе с тем, по словам собеседника издания, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.









На основании этих фактов, Сергей Громов предполагает, что главный советник Юрия Ушакова безусловно был ознакомлен практически со всеми документами, проходящими через его шефа, и кроме того занимался агентурным сбором информации из других источников.





У блогера также возникает вполне резонный вопрос о роли и месте Лубянки в этой ситуации. Он отмечает: о качестве работы ФСБ говорит тот факт, что мало того, что секретоноситель выехал со всей семьей на отдых в страну, в то время находящуюся в полушаге от вступления в НАТО, так еще и по утверждению его сослуживцев «его хватились только после того, как он без объяснения причин не вышел на работу в июле 2017 года».





Сергей Громов делает вывод, что Смоленков - это один из самых серьезных проколов в современной истории российских спецслужб, ведь благодаря своему статусу действительного государственного советника РФ 3-го класса и, как утверждает «Коммерсантъ», полному доверию Ю.Ушакова, имеющего возможность лично давать советы и прямой доступ к Путину, действия России во внешней политике для США были прозрачными.





Причем, судя по тому, что он был завербован еще на рубеже 2000-х годов во время своего пребывания на фактической должности «правой руки» посла России в США с 1998 по 2008 годы Ю.Ушакова, это суммарно дает около 20 лет передачи ценной информации.





После того как «патрон» в 2008 году забрал своего протеже в путинский аппарат Правительства Российской Федерации, а с мая 2012 года он стал консультантом помощника президента Российской Федерации, куратором вопросов внешней политики, - его возможности только расширились.





Ссылаясь на «The New York Times», Сергей Громов пишет, что О.Смоленков был одним из самых ценных информаторов ЦРУ, и именно он помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе Национального комитета Демократической партии, за что Россия получила очередную порцию санкций.





Таким образом, очевидно, что ЦРУ знает практически все о российском вмешательстве в американские выборы, которые, скорее всего, санкционировал лично Путин, причем на «документальном» уровне.





Кроме того, знания американцев о работе российского МИДа и спецслужб отлично объясняет сверхбыстрое реагирование США на многие инициативы России на международной арене, они были к этому готовы.





Поскольку Смоленков был «многопрофильный агент» и кроме всего прочего с 2010 года являлся референтом департамента Военно-промышленной комиссии Правительства Российской Федерации, то по мнению Сергея Громова, становится понятной скептическая реакция американцев на всякие «мультики» о «ракете с ядерным двигателем, атакующим Флориду».





Блогер также утверждает, что американцы скорее всего многое знали и о внутренних раскладах в Кремле, достоверная информация о которых всегда находится под завесой тайны, а дополнительную таинственность ей с элементами манипулирования создает уже упомянутая выше группа телеграм-каналов заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова.





При этом, ссылаясь на издание Zavtra.ru, Сергей Громов отмечает, что в связи с этим делом кроме спецслужб теперь очень много вопросов к самому помощнику Президента РФ Юрию Ушакову, который ещё в козыревском МИДе курировал сотрудничество с НАТО, ЕС и др., был многолетним послом РФ в Соединённых Штатах, а в последние годы является одним из главных действующих лиц всех центральных международных встреч и переговоров.





В то же время более 20 лет Ушаков своей железной рукой продвигал по карьерной лестнице американского шпиона, который благодаря его протекции спокойно расхаживал по Кремлю, собирая нужную американцам информацию, сводя на нет возможные достижения своего шефа.









В связи с этим, блогер задаёт риторический вопрос: «Так кому же во всей этой истории все-таки не поздоровится?





Вопрос, конечно, очень интересный и даже философский, но Бортников, несмотря на колоссальный прокол остается пока на своем месте. Несмотря на предельный возраст, 72 года - это не шутки, В.Путин продлил срок пребывания Ю.Ушакова на своей должности.





Скорее всего так же замешанного в деле Смоленкова статс-секретаря МИД РФ - заместителя министра иностранных дел Григория Карасина - 10 сентября 2019 года сняли с должности указом В.Путина и судя по всему переводят в Совет Федерации сенатором от Сахалинской области. То еще наказание.





В связи с этим Сергей Громов делает предположение, что башни Кремля пока «лениво пинают» друг друга, но это только пока, а этот процесс может существенно оживится в случае отставки Ю.Ушакова, что даст возможность получить доступ к телу «самого» по международным вопросам, что очень серьезный актив.





Кажется, что Сергей Громов во многом прав, и О.Смоленков был действительно очень ценным агентом, о чем, например, свидетельствует множество провалов России на международной дипломатической арене за последнее время, особенно по западной линии.





Ведь «играть в покер зная карты противника — это всегда выигрышный вариант», - отмечает российский блогер, и с ним трудно не согласиться.





А вот заявления Пескова и Рябкова... Что тут сказать. Работа у них такая.