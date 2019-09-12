Лукашенко: даже в первые дни сбора подписей уже очень весело
Парламентские выборы в Беларуси пройдут в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами, заявил Александр Лукашенко. Заявление прозвучало 12 сентября на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, передает БЕЛТА.
Белорусский руководитель заявил, что Запад всегда упрекал Беларусь в скучных избирательных кампаниях. Однако, как отметил Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело".
Он выразил убеждение, что кого бы ни выбрали в Палату представителей, "это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений".
13:02 12/09/2019
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