Белорусский руководитель заявил, что Запад всегда упрекал Беларусь в скучных избирательных кампаниях. Однако, как отметил Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело".





Он выразил убеждение, что кого бы ни выбрали в Палату представителей, "это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений".