Трамп подразнил Путина Беларусью?
Стоит ли Беларуси надеяться на поддержку Соединенных Штатов Америки, и за какие красные флажки в нашей стране США никогда не переступят?
Не успел советник в сфере национальной безопасности президента США Джон Болтон вернуться из Беларуси, как лишился должности.
Во время официальных встреч в Минске Болтон заявлял, что для Соединенных Штатов Америки важен суверенитет нашей страны.
Но никаких серьезных шагов для его сохранения американцы делать не будут, даже при худших для Беларуси вариантах развития событий.
Такое мнение в эфире программы «Размова» с Виталием Цыганковым на телеканале Белсат высказал директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.
«И американские эксперты, и политики относят Беларусь к сфере российского влияния. Важно сдерживать ситуацию, чтобы влияние не увеличивалось, но все к этому более-менее готовы», – считает Казакевич.
При каких условиях Соединенные Штаты поддержат Беларусь в конфликте с Россией? Анализ этого варианта развития событий смотрите в видео
11:24 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».