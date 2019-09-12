Трамп подразнил Путина Беларусью?

Не успел советник в сфере национальной безопасности президента США Джон Болтон вернуться из Беларуси, как лишился должности.





Во время официальных встреч в Минске Болтон заявлял, что для Соединенных Штатов Америки важен суверенитет нашей страны.





Но никаких серьезных шагов для его сохранения американцы делать не будут, даже при худших для Беларуси вариантах развития событий.





Андрей Казакевич. Такое мнение в эфире программы «Размова» с Виталием Цыганковым на телеканале Белсат высказал директор Института политических исследований «Политическая сфера»





«И американские эксперты, и политики относят Беларусь к сфере российского влияния. Важно сдерживать ситуацию, чтобы влияние не увеличивалось, но все к этому более-менее готовы», – считает Казакевич.









При каких условиях Соединенные Штаты поддержат Беларусь в конфликте с Россией? Анализ этого варианта развития событий смотрите в видео







