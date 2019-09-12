Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трамп подразнил Путина Беларусью?

Стоит ли Беларуси надеяться на поддержку Соединенных Штатов Америки, и за какие красные флажки в нашей стране США никогда не переступят?

Трамп подразнил Путина Беларусью?
Не успел советник в сфере национальной безопасности президента США Джон Болтон вернуться из Беларуси, как лишился должности. 

Во время официальных встреч в Минске Болтон заявлял, что для Соединенных Штатов Америки важен суверенитет нашей страны. 

Но никаких серьезных шагов для его сохранения американцы делать не будут, даже при худших для Беларуси вариантах развития событий. 

Такое мнение в эфире программы «Размова» с Виталием Цыганковым на телеканале Белсат высказал директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

«И американские эксперты, и политики относят Беларусь к сфере российского влияния. Важно сдерживать ситуацию, чтобы влияние не увеличивалось, но все к этому более-менее готовы», – считает Казакевич.


При каких условиях Соединенные Штаты поддержат Беларусь в конфликте с Россией? Анализ этого варианта развития событий смотрите в видео
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru