Конкурс однако: 446 белорусов хотят быть депутатами
В Беларуси подано 446 заявлений на регистрацию инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, желающих выдвинуться кандидатом в депутаты.
Больше всего заявлений подано в Минске – 120, сообщила сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина.
На данный момент зарегистрировано 350 инициативных групп. Одно заявление отозвано. Четырем отказано.
Рассмотрение других заявлений продолжается.
С учетом, что в Палате представителей Нацсобрания 110 мест, то в среднем на одно место претендует 4 человека.
"Белорусский партизан"
11:34 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».