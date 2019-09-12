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Конкурс однако: 446 белорусов хотят быть депутатами

В Беларуси подано 446 заявлений на регистрацию инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, желающих выдвинуться кандидатом в депутаты.


Больше всего заявлений подано в Минске – 120, сообщила сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина.

На данный момент зарегистрировано 350 инициативных групп. Одно заявление отозвано. Четырем отказано. 

Рассмотрение других заявлений продолжается.

С учетом, что в Палате представителей Нацсобрания 110 мест, то в среднем на одно место претендует 4 человека.
"Белорусский партизан"
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