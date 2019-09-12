Конкурс однако: 446 белорусов хотят быть депутатами





Больше всего заявлений подано в Минске – 120, сообщила сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина.





На данный момент зарегистрировано 350 инициативных групп. Одно заявление отозвано. Четырем отказано.





Рассмотрение других заявлений продолжается.





С учетом, что в Палате представителей Нацсобрания 110 мест, то в среднем на одно место претендует 4 человека.