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Масштабная акция: у соратников Навального прошли обыски по всей России

Утром 12 сентября по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщает, что обыски проходят в 29 городах, в каждом по нескольким адресам.

«Медиазона» пишет, что оперативные мероприятия идут в 34 городах: это Красноярск, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Курган, Саратов, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Оренбург, Челябинск, Кемерово, Липецк, Балаково, Краснодар, Чебоксары, Хабаровск, Пермь, Белгород, Ростов-на-Дону, Пенза, Тамбов, Иркутск, Петербург, Ставрополь, Ижевск, Архангельск, Ярославль, Барнаул.

Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. По данным бывшего главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, ранее суд разрешил провести в общей сложности 94 обыска в рамках этого дела.

«Очевидно, цель всей этой операции — уничтожить штабную структуру, воспрепятствовать работе штабов», — пишет Волков.

В начале сентября полиция уже проводила обыски в московских офисах ФБК и пяти региональных штабах Навального.


Уголовное дело об отмывании денег в ФБК было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве. Первоначально СК сообщал, что в деле фигурирует сумма «около миллиарда рублей», однако затем в постановлениях об обысках говорилось, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.
Источник: meduza.io
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