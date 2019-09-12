Дмитрий Полиенко неделю держал голодовку в штрафном изоляторе

Дмитрий Полиенко. Фото: ПЦ "Весна"





"Дмитрий Полиенко вышел из штрафного изолятора СИЗО-1, где держал 7-дневную голодовку", - проинформировал Вячеслав. - Самочувствие Дмитрия значительно ухудшилась. Дмитрий написал жалобу на действия администрации, которая оказывает на него давление различными методами".





По словам Косинерава, Дмитрий пытался сообщить о возможности заключения его в ШИЗО, однако узнать о неделе в карцере его друзья смогли только после освобождения. В ШИЗО Полиенко объявил голодовку, чтобы защитить свои права. Его друзья считают, что в условиях постоянного давления и издевательств со стороны администрации СИЗО жизнь и здоровье Дмитрия Полиенко находятся под угрозой.





В минувшую субботу у подруги Дмитрия Анастасии Гусевой не приняли передачу, сказав, что он этого лишен, так как наказан. Больше никакой информации по этому поводу не было.









"7 сентября пришли на "Володарку" с передачей для Димы, хотела ее зарегистрировать, но мне сказали, что он лишен передач, - говорит Настя. - Я спросила: в связи с чем? Мне ответили: "Дмитрий Полиенко наказан". Больше никакой информации я не получила".





Напомним, что бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание иной социальной розни (ст. 130), осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341) и публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей (ст. 369).





Дата судебного заседания по "делу Полиенко" до сих пор не назначена, хотя прокуратура передала дело в суд еще 12 августа. Сейчас Дмитрий Полиенко находится в следственном изоляторе временного содержания на ул. Володарского.











