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Где светились охранники Лукашенко

Охранники президента Беларуси участвовали в ежегодном чемпионате мира по мастерству телохранителей Bodyguard-2019, где соревновались 24 команды.

Где светились охранники Лукашенко
 «Салiдарнасць» обратила внимание на «ближайшее окружение» главы Беларуси.

Как сообщает Радыё Свабода, они заняли пятое место. Тройка же победителей выглядит: Украина, Молдова, Грузия.

Согласно легенде, на первое лицо страны пытались совершить покушение — телохранителям предстояло показать свои навыки быстрого реагирования на угрозу жизни и здоровью VIP-персоны: защитить, задержать нападающего, отстреляться, оказать домедицинскую и медицинскую помощь и вывезти «раненого» руководителя страны в безопасное место.

Отметим, что бодигарды Александра Лукашенко время от времени попадают в объективы фоторепортеров.


К примеру, летом первое лицо посетило Заславль, чтобы понаблюдать за соревнованиями по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Там, как отмечали наблюдатели, его традиционно сопровождала многочисленная охрана. Ее сотрудники были замечены как по пути к трибуне, так и на самой трибуне.

Зимой мужчины характерной наружности выделялись среди прихожан во время рождественского визита главы государства в храм.

Фото пресс-службы президента

Осенью же прошлого года журналисты задавались вопросом: «Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости?». Дело в том, что на торжественной встрече с активистами БРСМ высоченный охранник стоял прямо за спиной президента.


Также отметим цифру за прошлый год, сколько стоила белорусскому народу охрана Лукашенко. В 2018 году на нее планировалось выделить 12,1 миллиона долларов. Тогда сравнивали, что на охрану президента США тратится почти в два раза меньше.
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