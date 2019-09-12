Где светились охранники Лукашенко

«Салiдарнасць» обратила внимание на «ближайшее окружение» главы Беларуси.





Как сообщает Радыё Свабода, они заняли пятое место. Тройка же победителей выглядит: Украина, Молдова, Грузия.





Согласно легенде, на первое лицо страны пытались совершить покушение — телохранителям предстояло показать свои навыки быстрого реагирования на угрозу жизни и здоровью VIP-персоны: защитить, задержать нападающего, отстреляться, оказать домедицинскую и медицинскую помощь и вывезти «раненого» руководителя страны в безопасное место.





Отметим, что бодигарды Александра Лукашенко время от времени попадают в объективы фоторепортеров.









К примеру, летом первое лицо посетило Заславль, чтобы понаблюдать за соревнованиями по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Там, как отмечали наблюдатели, его традиционно сопровождала многочисленная охрана. Ее сотрудники были замечены как по пути к трибуне, так и на самой трибуне.





Зимой мужчины характерной наружности выделялись среди прихожан во время рождественского визита главы государства в храм.





Фото пресс-службы президента





Осенью же прошлого года журналисты задавались вопросом: «Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости?». Дело в том, что на торжественной встрече с активистами БРСМ высоченный охранник стоял прямо за спиной президента.









Также отметим цифру за прошлый год, сколько стоила белорусскому народу охрана Лукашенко. В 2018 году на нее планировалось выделить 12,1 миллиона долларов. Тогда сравнивали, что на охрану президента США тратится почти в два раза меньше.



