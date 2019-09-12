«Возмещение ущерба справедливо». Глава МВД прокомментировал дело минчанина, к которому ворвался ОМОН
Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал решение суда Заводского района, который признал, что действиями милиции минчанину Дмитрию Середе причинен материальный вред на сумму более чем 2800 рублей, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой.
Cуд Заводского района признал, что действиями сотрудников милиции причинен материальный вред минчанину Дмитрию Середе. В августе 2016 года с целью задержания указанного гражданина по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции при силовой поддержке бойцов ОМОНа проникли в квартиру, где живет семья Середы, говорится в сообщении ведомства. При этом были повреждены балконная и входная двери, выбиты стекла.
МВД обращает внимание, что к моменту задержания Дмитрия Середы уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь по факту совершения хулиганских действий в отношении двух женщин, одна из которых непосредственно указывала на Дмитрия Середу как на лицо, совершившее в ее отношении противоправные действия. 4 августа 2016 года, после проникновения в квартиру, Середа был задержан и водворен в ИВС. Однако впоследствии его причастность к совершению преступления подтверждена не была. Дмитрий Середа был освобожден под обязательство о явке.
Позиция ведомства, сообщает пресс-секретарь, такова: объективно действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной.
МВД сообщило, что сотрудники, принимавшие решение о задержании, а также руководители, осуществляющие ведомственный контроль, по результатам проведения служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. Также приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь.
— Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда, — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Юрий Караев.
Сейчас в МВД проводится определенная работа по совершенствованию порядка и оснований применения специальных подразделений для оказания силовой поддержки, сообщила Чемоданова.
Напомним, три года минчанин Дмитрий Середа добивался, чтобы сотрудников милиции, виновных в том, что его ошибочно задержали, привлекли к ответственности. За это время семь раз то возбуждалось, то закрывалось уголовное дело — по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет). По словам Середы, на днях из СК снова пришел отказ, но мужчина и дальше намерен добиваться справедливости.
Представители МВД, ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД, которых ранее допросили в суде Заводского района, заявили, что сотрудники милиции действовали в рамках закона, что просить прощения у семьи Середы не за что.
08:26 12/09/2019
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