Умер бывший президент Индонезии
Экс-президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет, сообщает Bloomberg.
По данным издания, экс-президент умер в военном госпитале имени Гатото Соеброто в Джакарте.
Отметим, что Бухаруддин Юсуф Хабиби - индонезийский государственный и общественный деятель. С 1978 по 1988 годы - государственный министр науки и технологий. Вице-президент Индонезии в 1998 году, с 1998 по 1999 год, после отставки президента Сухарто - президент Индонезии.
08:13 12/09/2019
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