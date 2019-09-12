Умер бывший президент Индонезии

По данным издания, экс-президент умер в военном госпитале имени Гатото Соеброто в Джакарте.





Отметим, что Бухаруддин Юсуф Хабиби - индонезийский государственный и общественный деятель. С 1978 по 1988 годы - государственный министр науки и технологий. Вице-президент Индонезии в 1998 году, с 1998 по 1999 год, после отставки президента Сухарто - президент Индонезии.



