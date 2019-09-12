Почти 15 лет Виктор Лукашенко работал только на одной должности – помощника президента по национальной безопасности. На этом посту он был одним из самых закрытых чиновников в стране – в присутствии журналистов практически не выступал, пишет udf.by





Все изменилось в апреле текущего года. Вместо попавшего в поле зрения силовиков Андрей Асташевича старшего сына президента избрали исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета – по сути руководителем НОК, учитывая, что президентом комитета числится его отец.





На этом посту Виктор Лукашенко развил бурную деятельность. UDF.BY рассказывает, чем старший сын президента отметился за прошедшие месяцы.

Сверхактивность во время Европейских игр

Виктор Лукашенко возглавил НОК в ответственный момент – всего за два месяца до проведения II Европейских игр в Минске. До соревнований сын президента словно привыкал к новой должности – почти нигде не засвечивался. Виктора Лукашенко видели на мотофестивале в Воронеже и на международной выставке вооружений MILEX-2019 в Минске, где он что-то оживленно обсуждал с премьер-министром Сергеем Румасом.





Во время Европейских игр старший сын президента так часто появлялся перед камерами, как никогда прежде.









Руководитель НОК не только заседал в почетной ложе с отцом на стадионе «Динамо». Он участвовал в торжественном открытии Доме болельщиков сборной России. Журналисты, ранее практически не видевшие чиновника вживую, с удивлением отметили: сын президента говорит с сильным белорусским акцентом.





Встречал Виктор Лукашенко и высокопоставленных гостей. Например, руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха и вице-президента Катарского олимпийского комитета шейха Сауд бен Али аль-Тани.





Самая теплая встреча у чиновника вышла с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.









После их общения Кадыров в шутку сообщил руководителю Беларуси:





«У меня есть просьба от своего брата Виктора Лукашенко. Он просил передать вам слова приветствия – он давно не видел вас».





Итогами II Европейских игр руководитель белорусского НОК остался доволен:





«Честно, на каких соревнованиях был, где наши побеждали – там болел как простой болельщик, полностью, всей душой».

Поиск спонсоров

После того, как НОК возглавил президентский сын, с организацией захотели сотрудничать многие структуры. Виктора Лукашенко пригласили в головной офис ОАО «Белагропромбанк» для обсуждения «взаимодействия в сфере поддержки и развития спорта в Беларуси».





В июле официальным спонсором НОК стал Минский часовой завод. Виктор Лукашенко был рад:





«Впервые будет выпущен массовый продукт высокого качества, выполненный в стилистике нашей олимпийской сборной. Таким образом, каждый желающий житель Беларуси получит возможность приобрести понравившиеся ему часы и тем самым внести свой вклад в поддержку нашей команды».

Становление в качестве публичного политика

После Европейских игр Виктор Лукашенко продолжил выходить к людям в качестве руководителя НОК. Например, он выступил с пафосной речью на церемонии проводов белорусской команды на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку.





Виктор Лукашенко также принял участие в спортивном празднике на площадке СОК «Олимпийский» в Международный олимпийский день 24 августа.





«Наш праздник призван объединить людей от мала до велика», – заявил сын президента.









Он не только выступил с речью и вручил сертификаты победителям соревнований, но и помог провести тренировку.





Кажется, в новой роли публичной персоны Виктор Лукашенко чувствует себя вполне комфортно. Возможно, если он проявит себя в руководстве НОК, отец задумается о новой и более высокой для него должности. В дни легкоатлетического матча Европа–США 43-летний Виктор вел переговоры, сидя рядом с отцом.





Фото: noc.by, belapb.by, nn.by