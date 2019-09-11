Трюдо заявил о роспуске парламента и начале превыборной кампании в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и начале предвыборной кампании в стране.
Об этом сообщает телеканал CBC News.
«Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября», — заявил он в ходе обращения к нации, отметив, что канадцам предстоит выбрать между возвратом к политике прошлого и движением вперед.
Ранее Трюдо попросил генерал-губернатора страны Жюли Пейетт распустить национальный парламент, таким образом положив начало предвыборной кампании. Согласно законодательству страны она должна начаться не позже 36 дней до даты выборов, о ее начале объявляет премьер-министр.
Кандидаты будут бороться за 338 кресел в палате общин (нижняя палата парламента страны). В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, «Квебекский блок», а также Народная партия Канады. Последние выборы в Канаде прошли в 2015 году, большинство в парламенте получили представители Либеральной партии, лидером которой является Трюдо, ставший премьер-министром страны.
21:40 11/09/2019
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