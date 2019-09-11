Президент Чехии хочет отозвать признание Косово

Намерение Земана в Twitter подтвердил его пресс-секретарь, сообщает "Европейская правда"





Земан заявил о возможности отзыва признания независимого Косово на пресс-конференции в среду после встречи с президентом Сербии Aлександаром Вучичем. Вучич поблагодарил Земана за такое отношение.





После приезда в Белград Земан сказал Вучичу, что ему нравится Сербия и сербы, но он не любит Косово, пишет Idnes. Он заявил, что недавно Гаагский международный трибунал опубликовал отчет, в котором изложил подозрения в военных преступлениях в отношении политических лидеров Косово.





"Я спрошу, можно ли это сделать (отозвать признание - ред.), потому что я рад, что министр обороны Любомир Метнар уже сказал, что Косово было признано ошибочно", - сказал он.







