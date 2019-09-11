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В Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг за независимость Каталонии

В Барселоне сотни тысяч человек, поддерживающих отделение Каталонии от Испании, собрались на митинг, сообщает Associated Press.

На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

По данным полиции Барселоны, около 600 тысяч человек приняли участие в мероприятии.

Люди требовали предоставить независимость Каталонии, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость, пишет "Наша Нива".
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