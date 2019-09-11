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«Вы во что одеты, у нас же губернатор сидит». Наблюдателя за парламентскими выборами в Могилеве не пустили на совещание с руководством Центризбиркома

Алексей Колчин убедил чиновницу, что джинсы и тенниска – это нормальная одежда, но остаться в зале заседаний ему не дали.

В Могилев 10 сентября приехала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Вместе с представителями местной власти и руководством окружных (ОИК) и областной избирательной комиссий она провела семинар-совещание по организации избирательного процесса в белорусский парламент.

На совещание прибыл зарегистрированный наблюдатель за выборами по трем могилевским округам Алексей Колчин. Он хотел узнать, какие рекомендации будут даны членам ОИК.

— С самого начала вообще не хотели ничего говорить про этот семинар-совещание. В избиркоме по Могилевскому-Центральному округу №85 мне вообще сказали, что ничего о нём не знают и ничего не будет. В итоге узнал о месте и времени проведения в областной избирательной комиссии, — рассказал Колчин.

Секретарь облизбиркома Людмила Макаренко отправила его в зал заседаний облисполкома.

— На входе в зал заседаний заведующая одного из отделов облисполкома Светлана Зубович проводила регистрацию присутствующих. Начала мне доказывать, что права на вход у меня нет. Потом раскритиковала внешний вид – мол, во что я одет, ведь у них такое мероприятие, сам губернатор сидит. Я, если что, был в джинсах и тенниске. Пришлось ей объяснить, что это нормальный стиль одежды. После спора меня пропустили, — поведал наблюдатель.

Но на этом гласность избирательного процесса закончилась – за пять минут до начала к Колчину подошел сотрудник отдела организационно-кадровой работы облисполкома Дмитрий Тимофеенко и попросил Алексея покинуть зал.

— Он сказал, что раз это не заседание ОИК, то и присутствие наблюдателей не предусмотрено. Но если вы проводите выборы гласно, то, как мне кажется, не протестовали бы против наблюдателей. Тем более, что на данный момент их в Могилеве немного. Может, есть что скрывать, — высказал мнение Колчин.

 
Источник: mspring.online
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