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Как выпускник Минской школы КГБ опроверг Венедиктова

Скандал с американским шпионом в Кремле набирает обороты.

Краткое содержание предыдущих серий.

9 сентября американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году ЦРУ вынуждено было организовать переезд в США своего ценного агента, работавшего в Кремле, из опасения, что его раскроют благодаря излишней болтливости Дональда Трампа.

Довольно скоро СМИ выяснили, что два года назад сотрудник президентской администрации исчез вместе с семьей: отправился на отдых в Черногорию, а оттуда махнул за океан.

Медиа раскопали нынешний адрес Смоленкова в американском город Стаффорд, вынудив семью чиновника спешно покинуть дом.


Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал такой расклад со скепсисом:

– Не верю, если это был такого уровня шпион и вот он на свое имя в Нью-Йорке или под Нью-Йорком покупает собственность и это все сохраняется в реестре. Не держите нас за дебилов совсем. Может мы и дебилы, но не до такой степени.

Фокус, однако, в том, что реальная жизнь несколько отличается от логики детективных романов. К примеру, выпускник минской школы КГБ Александр Потеев сдал ЦРУ сеть российских разведчиков-нелегалов, включая незабвенную Анну Чапман, после чего переехал в США и, как минимум 6 лет жил там под своим именем. И такая практика не считается чем-то необычным.


– Действительно, всем перебежчикам предлагается войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отвечает отказом, – заявил в интервью ВВС заместитель директора Европейской академии разведслужб Джозеф Фитсанакис. – Согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже в течение многих десятилетий не проводят «активных мероприятий» по физическому устранению перебежчиков на чужой территории.

Конечно, покушение на Сергея Скрипаля стало свидетельством того, что Москва в одностороннем порядке изменила правила игры. Но, видимо, Олег Смоленков считал, что США – это не Великобритания, и там он находится в безопасности.

В любом случае пример Потеева опровергает безапелляционное заявление Венедиктова: мол, шпионы так не поступают. Да и вообще в истории спецслужб хватает примеров, когда агенты спецслужб пренебрегали конспирацией.
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