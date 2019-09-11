Как выпускник Минской школы КГБ опроверг Венедиктова

Краткое содержание предыдущих серий.





9 сентября американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году ЦРУ вынуждено было организовать переезд в США своего ценного агента, работавшего в Кремле, из опасения, что его раскроют благодаря излишней болтливости Дональда Трампа.





Довольно скоро СМИ выяснили, что два года назад сотрудник президентской администрации исчез вместе с семьей: отправился на отдых в Черногорию, а оттуда махнул за океан.





Медиа раскопали нынешний адрес Смоленкова в американском город Стаффорд, вынудив семью чиновника спешно покинуть дом.









Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал такой расклад со скепсисом:





– Не верю, если это был такого уровня шпион и вот он на свое имя в Нью-Йорке или под Нью-Йорком покупает собственность и это все сохраняется в реестре. Не держите нас за дебилов совсем. Может мы и дебилы, но не до такой степени.





Фокус, однако, в том, что реальная жизнь несколько отличается от логики детективных романов. К примеру, выпускник минской школы КГБ Александр Потеев сдал ЦРУ сеть российских разведчиков-нелегалов, включая незабвенную Анну Чапман, после чего переехал в США и, как минимум 6 лет жил там под своим именем. И такая практика не считается чем-то необычным.









– Действительно, всем перебежчикам предлагается войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отвечает отказом, – заявил в интервью ВВС заместитель директора Европейской академии разведслужб Джозеф Фитсанакис. – Согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже в течение многих десятилетий не проводят «активных мероприятий» по физическому устранению перебежчиков на чужой территории.





Конечно, покушение на Сергея Скрипаля стало свидетельством того, что Москва в одностороннем порядке изменила правила игры. Но, видимо, Олег Смоленков считал, что США – это не Великобритания, и там он находится в безопасности.





В любом случае пример Потеева опровергает безапелляционное заявление Венедиктова: мол, шпионы так не поступают. Да и вообще в истории спецслужб хватает примеров, когда агенты спецслужб пренебрегали конспирацией.