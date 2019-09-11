Как выпускник Минской школы КГБ опроверг Венедиктова
Скандал с американским шпионом в Кремле набирает обороты.
Краткое содержание предыдущих серий.
9 сентября американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году ЦРУ вынуждено было организовать переезд в США своего ценного агента, работавшего в Кремле, из опасения, что его раскроют благодаря излишней болтливости Дональда Трампа.
Довольно скоро СМИ выяснили, что два года назад сотрудник президентской администрации исчез вместе с семьей: отправился на отдых в Черногорию, а оттуда махнул за океан.
Медиа раскопали нынешний адрес Смоленкова в американском город Стаффорд, вынудив семью чиновника спешно покинуть дом.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал такой расклад со скепсисом:
– Не верю, если это был такого уровня шпион и вот он на свое имя в Нью-Йорке или под Нью-Йорком покупает собственность и это все сохраняется в реестре. Не держите нас за дебилов совсем. Может мы и дебилы, но не до такой степени.
Фокус, однако, в том, что реальная жизнь несколько отличается от логики детективных романов. К примеру, выпускник минской школы КГБ Александр Потеев сдал ЦРУ сеть российских разведчиков-нелегалов, включая незабвенную Анну Чапман, после чего переехал в США и, как минимум 6 лет жил там под своим именем. И такая практика не считается чем-то необычным.
– Действительно, всем перебежчикам предлагается войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отвечает отказом, – заявил в интервью ВВС заместитель директора Европейской академии разведслужб Джозеф Фитсанакис. – Согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже в течение многих десятилетий не проводят «активных мероприятий» по физическому устранению перебежчиков на чужой территории.
Конечно, покушение на Сергея Скрипаля стало свидетельством того, что Москва в одностороннем порядке изменила правила игры. Но, видимо, Олег Смоленков считал, что США – это не Великобритания, и там он находится в безопасности.
В любом случае пример Потеева опровергает безапелляционное заявление Венедиктова: мол, шпионы так не поступают. Да и вообще в истории спецслужб хватает примеров, когда агенты спецслужб пренебрегали конспирацией.
18:54 11/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».