Стрижак выдвинет свою кандидатуру на должность главы профсоюза РЭП

Правозащитник и член Совета независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак выдвинет свою кандидатуру на должность председателя организации. Это может произойти на съезде, который состоится в апреле.





В комментарии «Салiдарнасцi» он объяснил свое решение тем, что из-за преследования со стороны властей и соответствующих судебных решений многолетний глава профсоюза Геннадий Федынич не сможет выдвигаться на этот пост.





Правозащитник не исключил, что власти могут пойти на амнистию в отношении осужденных лидеров профсоюза – Геннадия Федынича и Игоря Комлика, однако пока «ситуация такая, какая есть».





– Если говорить о перспективах, как я вижу развитие организации, то мы должны больше работать с молодежью. Мы видим, что молодежь сегодня боится слова профсоюз – и представляет, что это какая-то постсоветская структура, которая мало что может. Но профсоюз РЭП показал, что мы можем работать в этих условиях, быть на защите прав трудящихся и делать так, чтобы наниматель их соблюдал, – заметил Андрей Стрижак.









Также, по словам собеседника, профсоюз обращает внимание на проблемы белорусов, которые выезжают на заработки за границу:





– В таких странах, как Польша, Литва, Чехия – странах, в которых работает много белорусов, наше сотрудничество с местными профсоюзами будет расширяться. Мы хотим активно защищать белорусов, которые приезжают туда на работу.





Говоря о роли профсоюза во время предстоящей парламентской кампании, Андрей Стрижак напомнил, что «профсоюз – это не политическая организация».





– Мы в первую очередь преследуем интересы защиты работников. Но члены нашего профсоюза всегда активно участвуют в важных общественно-политических событиях в стране. Не исключаю, что кто-то из них будет участвовать в кампаниях кандидатов. Или же в качестве самих кандидатов.





Кроме того, РЭП всегда отстаивает позицию, что в программах кандидатов должны быть пункты об отмене Декрета №3, об улучшении прав работников. Это наша позиция. Мы будем напоминать всем кандидатам, что эти права должны соблюдаться, – подчеркнул Андрей Стрижак.