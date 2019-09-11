Могилев: выдвиженцем в кандидаты заинтересовалась милиция

Активиста вызвали в РОВД Могилевского района 6 сентября, пишет mspring.online . По его словам, милиция таким образом отреагировала на обращение руководства завода «Омск Карбон Могилев».





— Это была просто беседа. Подполковник милиции Константин Губский интересовался, кто снимает видео о заводе «Омск Карбон», а также спрашивал насчет одного из текстовых материалов, — рассказал Бодилев.





С его слов, администрация завода в своем обращении обвинила эко-активиста в «дестабилизации политической ситуации», а также оскорблении власти.





— В январе этого года прошла пресс-конференция с участием руководство «Омск Карбона» и чиновников. Независимых журналистов туда не допустили. Я прокомментировал встречу, как «сходняк чиновников» и на заводе додумались обвинить меня в «неуважении и оскорблении власти». Эту глупость я даже комментировать не хочу, — поделился впечатлениями Андрей Бодилев.









Он утверждает, что сотрудник милиции Губский вел себя корректно и где-то даже сочувствовал активисту:





— Мне показалось, что в Могилевском РОВД все понимают и где-то занимают нашу сторону в борьбе за защиту экологических прав граждан. Вряд ли самим милиционерам нужна лишняя шумиха из-за жалобы «Омск Карбона».





Ранее Андрей Бодилев заявил о своем выдвижении в кандидаты в депутаты Палаты представителей VII созыва по Могилевскому-Сельскому округу №88. 6 сентября он передал в окружную избирательную комиссию документы на регистрацию своей инициативной группы.